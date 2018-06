Francia-Argentina, le probabili formazioni: ottavi di finale Mondiali 2018. Griezmann centravanti, Messi per sfatare un tabù

Un ottavo di finale di lusso quello che si disputa sabato 30 giugno alle ore 16 a Kazan. Francia-Argentina apre le danze della fase ad eliminazione diretta ai Mondiali 2018.

Le due nazionali, considerate “big” prima del via, non hanno convinto dopo le tre partite affrontate nella fase a gironi. I transalpini hanno chiuso in testa il gruppo C con 7 punti, ma le due vittorie contro Australia e Perù sono arrivate di misura e con sofferenza. Alla vigilia degli ottavi di finale Deschamps pare affidarsi ad un 4-3-3 con Griezmann in attacco appoggiato dagli esterni Mbappè e Dembelè; ritorna Pogba a metà campo a fianco del solito Kantè e di Tolisso, mentre in difesa Varane dovrebbe fare coppia con Umtiti, con Pavard e Lucas Herdandez terzini. Stesso modulo nelle fila dell’Albiceleste che conferma Armani tra i pali, così come Rojo ritrova fiducia dopo la rete decisiva per il passaggio del turno a fianco a Otamendi; a centrocampo Mascherano in mezzo affiancato da Meza e Banega. Come sarà composto il tridente più discusso di questa edizione di Coppa del Mondo? Messi una certezza, con il numero 10 che vuole sbloccarsi per la prima volta nella fase ad eliminazione diretta (zero gol in 666 minuti giocati dagli ottavi in poi); insieme alla Pulce attualmente verrebbero schierati Di Maria e Pavon. Aguero dunque, autore della prima rete della nazionale sudamericana nella spedizione russa, per ora partirà in panchina.

Di seguito le probabili formazioni. Il match Francia-Argentina si giocherà domani, sabato 30 giugno, con fischio d’inizio alle ore 16 presso la Kazan Arena.

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Tolisso, Kantè, Pogba; Mbappè, Griezmann, Dembelè. All.: Deschamps.

Argentina (4-3-3): Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Meza, Mascherano, Banega; Pavon, Messi, Di Maria. All.: Sampaoli.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com