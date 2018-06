Francia-Argentina 4-3, Mondiali 2018: Kylian Mbappé è devastante e trascina la Francia. Messi e compagni salutano la Russia

Signori, lo spettacolo degli ottavi di finale dei Mondiali è cominciato e la prima partita non poteva regalare uno spettacolo migliore. L’ottavo più atteso, quello tra Francia e Argentina, si è risolto con uno spettacolare 4-3 in favore dei transalpini. Eliminata l’Albiceleste, quindi, destino scontato per molti dopo una fase a gironi tutt’altro che esaltante ma che, ad un certo punto del match, sembrava poter essere riscritto in maniera clamorosa. Perché a dispetto di quanto possa dire il risultato finale, l’esito è stato in bilico fino a mezz’ora dal termine, ovvero prima che esplodesse definitivamente il talento di Kylian Mbappé, decisivo con una doppietta dopo aver già messo a ferro e fuoco la difesa avversaria, e protagonista assoluto di una Francia solida e talentuosa.

Fino a quel momento l’Argentina era riuscita a tenersi a galla. Non col gioco, non con la tattica, inesistenti come nelle tre precedenti partite, ma con un po’ di fortuna, come sul secondo gol, e con le giocate dei singoli. Non di Leo Messi, capace di accendersi solo a tratti ma senza fare la differenza come ci si sarebbe aspettati e spettatore quasi impotente del naufragio dell’Argentina, in quella che potrebbe essere stata l’ultima recita con la maglia albiceleste. La garra, quella che ha consentito ai sudamericani di provare a riaprire la partita nel recupero, non è bastata. I segnali c’erano tutti ma finisce nel peggiore dei modi per i sudamericani e per Jorge Sampaoli, ora atteso da critiche prevedibili e feroci per le sue discutibili scelte.

FUORI HIGUAIN E AGUERO – Altro giro, altro cambio di formazione per Sampaoli (o chi per lui…), che fa ancora meglio tenendo fuori sia Aguero che Higuain e presentandosi con Di Maria e Pavon a far compagnia nel tridente al falso nueve Messi. Ma il protagonista della gara non sarà Lionel bensì Mbappé, che taglia come il burro la difesa albiceleste con le sue impressionanti accelerazioni, da cui nasce il primo pericolo, una punizione dal limite che Griezmann calcia sulla traversa. Passano due minuti e l’attaccante del PSG si fa tutto il campo, porta a spasso quattro difensori e viene atterrato in area da Rojo: rigore e 1-0 di Griezmann. Il vantaggio anestetizza la partita, perché la Francia domina il campo e fa male quando parte in velocità. Ci vuole una giocata per l’Argentina ed eccola al 41′. Ti aspetti Messi e invece è Di Maria a trafiggere Lloris con un siluro mancino dai trenta metri che si infila sotto la traversa.

MBAPPÉ DOMINA – Un gol pazzesco, uno sliding doors che sembra capovolgere un destino che sembrava già scritto ma in realtà pronto ad essere stravolto più volte. Bastano pochi minuti nel secondo tempo ed è Mercado a portare avanti l’Argentina, deviando in maniera quasi casuale un tiro innocuo di Messi che vale l’1-2. La Francia accusa il colpo e barcolla clamorosamente per alcuni minuti, in cui alla Kazan Arena domina il tifo argentino. Lo schema, però, si ripete ed è un’altra giocata a scuotere i transalpini, che trovano il jolly con la voleé al volo di Pavard dritta all’incrocio. Lo schema della partita si ribalta ancora una volta ed è Mbappé a prendersi definitivamente la scena, siglando nel giro di pochi minuti prima il vantaggio e poi il 4-2, al termine di un contropiede letale della Francia. Sampaoli si gioca la carta Aguero (oltre a Meza, con Higuain e Dybala in panchina), che il suo lo fa ma quando oramai è troppo tardi. Argentina fuori, Francia ai quarti, dove attende una tra Uruguay e Portogallo.

Il tabellino

Francia – Argentina 4-3

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Pogba, Kantè, Matuidi (dal 75′ Tolisso); Mbappé (dall’89’ Thauvin), Giroud, Griezmann (dall’83’ Fekir)

Argentina (4-3-3): Armani; Mercado, Otamendi, Rojo (dal 46′ Fazio), Tagliafico; E. Perez (dal 66′ Aguero), Mascherano, Banega; Pavon (dal 75′ Meza), Messi, Di Maria

Marcatori: 13′ rig. Griezmann, 57′ Pavard, 64′, 68′ Mbappé (F), 41′ Di Maria, 48′ Mercado, 93′ Aguero (A)

Ammoniti: Matuidi, Tolisso, Giroud (F), Rojo, Tagliafico, Mascherano, Banega, Otamendi (A)













