Finale Mondiali 2018: quando si gioca? Data, programma, orario e tv. Ultimo atto a Mosca

La corsa verso la Finale dei Mondiali 2018 di calcio è entrata nel vivo. Il tabellone della rassegna iridata è entrato nella fase a eliminazione diretta, ora non c’è più spazio per sbagliare con le sfide da dentro o fuori. La Spagna sembra avere un’autostrada verso l’atto conclusivo che si disputerà a Mosca domenica 15 luglio, Argentina e Francia si sfideranno subito agli ottavi di finale, il Brasile sembra partire favorito, attenzione anche al Portogallo di Cristiano Ronaldo mentre la Germania è stata eliminata.

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio si giocherà allo Stadio Luzniki di Mosca alle ore 17.00 di domenica 15 luglio. La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5 e in diretta streaming sul sito di Mediaset, ma anche in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Finale Mondiali calcio 2018













Foto: fifg-Shutterstock.com