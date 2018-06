Finale Mondiali 2018: la data e l’orario. Programma e come vederla in tv. La città dove si giocherà

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio si giocherà domenica 15 luglio (ore 17.00) allo Stadio Luzniki di Mosca. Sarà la capitale della Russia a ospitare l’atto conclusivo della rassegna iridata che incomincerà giovedì 14 giugno e che ci terrà compagnia per un mese intero a suon di grandi giocate, duelli emozionanti, partite mozzafiato. L’evento sportivo dell’anno metterà in palio l’ambito Coppa dorata, uno dei trofei più ambiti dai calciatori, pronti a rappresentare la propria Nazione e a tenere alto l’orgoglio di un Paese intero.

Le 32 squadre qualificate a questa competizione si fronteggeranno per raggiungere la Finale dei Mondiali 2018 di calcio. Sono previsti 8 gironi composti da 4 formazioni ciascuno, le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale dove inizierà la spettacolare fase a eliminazione diretta da dentro o fuori. Sono diverse le favorite per la conquista del trofeo come ad esempio Germania, Brasile, Francia, Spagna, Argentina ma chi riuscirà a scendere in campo allo Stadio Luzniki di Mosca?

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Finale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio

FINALE MONDIALE 2018: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale 2018 di calcio sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Garantita la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: AGIF Shutterstock.com