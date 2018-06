Fernando Alonso verso l’addio alla F1. In Indy già dal 2019? Obiettivo Tripla Corona, sogno 500 Miglia di Indianapolis

Nella vita si sale e si scende. Ne sa qualcosa Fernando Alonso che, vincitore insieme allo svizzero Sebastien Buemi ed al giapponese Kazuki Nakajima della 24 Ore di Le Mans con la Toyota, ha ritrovato il sorriso dopo anni particolarmente bui in Formula Uno.

Due volte vincitore del Mondiale nella massima categoria dell’automobilismo (2005-2006) e trionfatore due volte nel GP di Monaco (2006-2007), lo spagnolo ha centrato l’obiettivo nella mitica corsa francese e il sogno “Tripla Corona” non è irrealizzabile (il riconoscimento che viene dato a coloro che sono stati in grado di vincere il GP di Montecarlo, o il campionato mondiale di F1, la 500 Miglia di Indianapolis e per l’appunto la gara di durata transalpina).

E’ un vincente Fernando e il desiderio di cimentarsi, da quest’anno, nel WEC con la vettura nipponica, con la quale ha vinto anche la 6 Ore di Spa, lo conferma. Nonostante un digiuno di vittorie piuttosto lungo, sulle qualità del pilota poco da dire. E’ stata la stessa prestazione di Le Mans a confermarlo: la rimonta esibita, nella notte, nei confronti dell’altro equipaggio Toyota è stata da antologia, dopo la penalità comminata a Buemi per non aver rispettato il limite imposto dalla “Slow Zone“.

E così appare sempre più probabile che l’iberico si avvicini a categorie dove è possibile raggiungere il podio più alto ed aspirare al successo nella 500 Miglia, già sperimentata l’anno scorso e dimostrando di essere all’altezza anche in quel contesto. In F1, infatti, l’avventura in McLaren non sta dando i risultati sperati e, nonostante il passaggio ai propulsori Renault, Alonso è costretto a lottare per posizioni di rincalzo. Non certo l’ideale per un pilota come lui.

Il target “Triple Crown” è quello che più volte fa visita nella testa dell’asso spagnolo e ciò non coincide con un futuro nel Circus, non più così attrattivo.













Foto: Jens Mommens / Shutterstock.com