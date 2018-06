F1, UFFICIALE: c’è l’accordo tra la Red Bull e la Honda per il 2019. Le vetture di Milton Keynes disporranno del motore giapponese

Era solo questione di tempo ed ora la decisione è stata presa in maniera ufficiale. C’è l’accordo tra la Red Bull e la Honda in vista del Mondiale 2019 di Formula Uno. La casa giapponese diventerà infatti partner ufficiale a partire dal prossimo campionato, mettendo a disposizione la propria power unit.

Un rapporto fino al 2020 giustificato dalle buone prestazioni che il propulsore nipponico sta offrendo alla Toro Rosso, squadra legata alla RB, ed anche per questioni economiche. Honda, infatti, fornirà le proprie unità a titolo gratuito, a differenza di quanto avviene con Renault, attuale fornitore della scuderia di Milton Keynes.

In questo senso, il rapporto di partnership non si limiterà solo ad aspetti tecnici ma anche commerciali. Una gestione, se vogliamo, molto simile a quella che c’era in McLaren. Secondo alcune indiscrezioni, la scelta sarebbe stata fatta nella tarda notte di lunedì. Stamane, vi è stata la conferma. Non resta che attendere i riscontri in pista.

Honda power from 2019! The Team to race with @HondaRacingF1 power units from next season 👉 https://t.co/bIDM1SOimf pic.twitter.com/KVZPDIeNoL — Red Bull Racing (@redbullracing) June 19, 2018













