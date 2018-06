F1, GP Francia 2018: sarà un derby Mercedes per la pole position, oppure Vettel e le Red Bull sapranno inserirsi?

Il venerdì del Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018 ha lanciato l’allarme: la Mercedes è davvero imprendibile? Visti i tempi fatti registrare nelle prime due sessioni di prove libere, sembrerebbe di sì, ma Red Bull e Ferrari non vogliono partire battuti in ottica qualifiche (che scatteranno alle ore 16.00).

Sul tracciato di Le Castellet le Frecce d’Argento hanno dimostrato di sposarsi nella maniera perfetta con il layout, unendo ottima conduzione di curva e, soprattutto, potenza. Proprio questo secondo aspetto sembra fare, almeno fino a questo momento, la vera differenza. Dopo aver rinunciato per il Gran Premio del Canada, la scuderia di Brackley ha portato i nuovi motori al Paul Ricard e la velocità pura sta dando ragione a questa scelta. Lewis Hamilton, quindi, appare il grande favorito per centrare la pole position sulla pista nella quale non si corre dal lontano 1990, con Valtteri Bottas che (al netto dei problemi di affidabilità riscontrati nella FP2) potrebbe essere il suo rivale numero uno.

Il gap rifilato ai rivali, dopotutto, parla chiaro. Le Red Bull, con Daniel Ricciardo e Max Verstappen in questo ordine, hanno accusato ben 7 decimi dalla vetta, e dovranno superarsi per far fronte ad un gap di potenza che permane, nonostante qualche passo in avanti compiuto dalla Renault. La RB14, sulla carta, sembrava la vettura da battere sul circuito provenzale, ma la Mercedes ha dimostrato di avere approcciato meglio, anche nell’ultimo settore ricco di curve che i tecnici avevano definito come disegnato appositamente per le Red Bull.

Chi, invece, non è sbarcato nel migliore dei modi in Francia è la Ferrari. La SF71H è apparsa in leggera difficoltà rispetto ai rivali, concludendo con Kimi Raikkonen a quasi nove decimi di distacco e con Sebastian Vettel a 1.150 secondi. Com’è ben noto la Rossa non forza mai nel corso del venerdì, nè a livello di potenza del motore, nè a livello di carichi di benzina, per cui in ottica qualifiche tutto è ancora da decidere. Vettel, poi, ha dimostrato nel corso di questa stagione di avere un ottimo feeling al sabato con quattro partenze al palo conquistate in sette appuntamenti. Per una volta, tuttavia, il quattro volte campione del mondo non parte come favorito numero uno per la pole position, ma siamo certi che darà filo da torcere a tutti per partire più avanti possibile.

