F1, GP Francia 2018: risultato gara e ordine d’arrivo. Lewis Hamilton vince, Sebastian Vettel quinto, podio Raikkonen

Lewis Hamilton ha dominato il GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes, scattato dalla pole position, non ha avuto alcun problema a comandare dal primo all’ultimo metro chiudendo davanti a Max Verstappen e Kimi Raikkonen. Il finlandese della Ferrari ha sorpassato Dani Ricciardo a quattro giri dal termine, riuscendo così a strappare un importantissimo terzo posto.

Sebastian Vettel ha compromesso la propria gara a causa di un contatto al via con Valtteri Bottas, poi ha provato a rimontare ma non è bastato: il tedesco della Ferrari si è dovuto accontentare della quinta posizione alle spalle di Dani Ricciardo e perde così la leadership della classifica generale in vantaggio proprio di Lewis Hamilton. Di seguito il risultato della gara e l’ordine d’arrivo del GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1.

GP FRANCIA 2018: ORDINE D’ARRIVO

1. Hamilton

2. Verstappen

3. Raikkonen

4. Ricciardo

5. Vettel

6. Magnussen

7. Bottas

8. Sainz

9. Hulkenberg

10. Leclerc

11. Grosjean

12. Vandoorne

13. Ericsson

14. Hartley

15. Sirotkin

16. Alonso

Rit. Stroll

Rit. Perez

Rit. Ocon

Rit. Gasly













FOTOCATTAGNI