F1, GP Francia 2018: riparte il duello Vettel-Hamilton su un circuito tutto da scoprire

Sono passate sette gare nel Mondiale di Formula Uno 2018, esattamente un terzo della stagione e, sostanzialmente, non è successo niente. No, non siamo impazziti, molto è già avvenuto, come le tre vittorie (e quattro pole position di Sebastian Vettel) oppure i cinque podi (con due successi) di Lewis Hamilton, per giungere ai quattro secondi posti di Valtteri Bottas. Sul fronte della emozionante sfida al vertice proprio tra i due piloti quattro volte campioni del mondo, invece, siamo nella stessa situazione di inizio anno.

Tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, infatti, c’è un solo punto di distacco. Dopo 2090.854 chilometri disputati, dunque, siamo ancora alla parità assoluta. I due dominatori della stagione (e degli ultimi anni) ripartono da Montreal in direzione Le Castellet per l’ennesimo round di un duello annunciato ma che nessuno poteva immaginarsi a livelli così alti. Il ferrarista, per esempio, sta vivendo un avvio di campionato impressionante, nel quale solamente un pizzico di sfortuna gli ha negato un bottino addirittura migliore, mentre l’inglese ha proceduto maggiormente a sprazzi, ma quando è in giornata ha dimostrato di non essere battibile.

Con tutti questi ingredienti, quindi, il circus della Formula Uno sbarca al Paul Ricard per una tappa che diventa subito storica. Il Gran Premio di Francia, infatti, non si corre dal lontano 2008 con Felipe Massa su Ferrari che si aggiudicò l’ultima gara di Magny-Cours, mentre sul tracciato di Le Castellet la categoria massima del motorsport non era di casa addirittura dal 1990 quando Alain Prost, a sua volta sulla Rossa di Maranello, vinse la gara in extremis.

Fast forward. Si torna al 2018 e, per tecnici, ingegneri e, soprattutto piloti, il fine settimana in terra di Provenza sarà un vero e proprio foglio bianco sul quale scrivere una nuova storia. Nessuno, ovviamente, ha a disposizione parametri e dati tecnici del Paul Ricard, per cui tutto sarà da scoprire ed in divenire. Sin dalle prime sessioni di prove libere potremo iniziare a capire quale vettura si troverà meglio sui 5842 metri della pista francese e sulle sue 15 curve quanto mai varie e complicate. Seguendo il layout, tuttavia, si può dire che Ferrari e Mercedes potranno essere (come sempre) protagoniste, sfruttando con le proprie Power Unit i tanti tratti veloci e di potenza, ma la Red Bull ha nel settore finale un terreno di caccia ideale per la sua capacità di sfruttare il carico aerodinamico.

La sfida tra Vettel e Hamilton, separati da un solo punto, quindi, vivrà un nuovo importante capitolo. Prende il via il secondo “terzo” della stagione e, come sempre, sarà un momento fondamentale, con tre gare una dietro l’altra, senza soluzione di continuità (Francia, Austria e Gran Bretagna) per un inizio di estate quanto mai infuocato. I due contendenti sanno che è il momento di forzare, di mettere a segno punti pesanti e di allungare su tutti gli altri. I vari Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo e Max Verstappen sono distanti in classifica, e non devono essere concesse ulteriori speranze. Il braccio di ferro tra Vettel e Hamilton ha preso il via in Australia e, con molta probabilità, si deciderà solamente ad Abu Dhabi. Tutto ruoterà attorno alla domanda: “Chi tra i due campioni arriverà per primo ai cinque titoli iridati in Formula Uno”? Da Le Castellet inizieremo a capire chi si avvicinerà al giro di boa della stagione nel migliore dei modi e con maggiore convinzione.

