F1, GP Austria 2018: gara (domenica 1° luglio). Su che canale vederla in tv? Gli orari su Sky e TV8

Tutto pronto per la gara del GP d’Austria. Valtteri Bottas ha conquistato una preziosa pole position precedendo Lewis Hamilton per la doppietta Mercedes. Le Frecce d’Argento si sono rivelate velocissime fin qui e sono le naturali favorite per una gara in cui la Ferrari deve rimontare. Sebastian Vettel ha il passo per giocarsela ma dopo la penalizzazione subito partirà dalla sesta posizione.

La gara del GP d’Austria scatterà domani, domenica 1° luglio, alle ore 15.10 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD e su Sky Sport F1 HD. In streaming, invece, diretta su Sky Go, mentre in chiaro la gara sarà trasmessa in differita su TV8.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della gara del GP d’Austria.

La programmazione di Sky Sport F1 HD

ore 15.10 Gara, diretta

ore 18.30, 22.30 Gara, replica

La programmazione di TV8

ore 21.30 Gara, differita













