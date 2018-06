Equitazione, FEI Nations Cup 2018: l’Italia a Sopot per confermare l’exploit del Piazza di Siena, Francia e Belgio pronti a mordere

Le emozioni del Piazza di Siena 2018 sono ancora vive nel cuore degli appassionati italiani di salto ostacoli. Ma intanto l’Italia guarda già avanti, con la consapevolezza di non potersi permettere passi falsi.

Nel prossimo weekend a Sopot, in Polonia, andrà in scena la quarta tappa della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli e l’Italia, assente nelle due precedenti gare della competizione, ha bisogno di recuperare punti per rendere la classifica meno asfittica e approcciare la parte conclusiva della Coppa delle Nazioni con ben altro piglio.

Il format prevede che ogni Nazione possa prender parte a 5 delle 8 gare in programma per la FEI Nations Cup, ma l’Italia, attualmente nona, ha bisogno di uno sprint già a Sopot per non dover poi rincorrere la vittoria a tutti i costi nelle tappe seguenti. In Polonia ci saranno tre dei quattro artefici dello storico trionfo nel Piazza di Siena, una vittoria inattesa e giunta senza i due alfieri Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi in una gara a sqauadre davvero da brividi.

L’Italia a Sopot schiererà il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi su Call Me, Michael Cristofoletti su Belony, il carabiniere scelto Emanuele Gaudiano su Chalou, il 1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet in sella a Verdine Sz e Paolo Paini su Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio. Il solo Luca Marziani sarà assente tra i reduci del trionfo capitolino, ma la squadra azzurra non potrà certamente rilassarsi, dato che il parterre degli avversari è di grande spessore.

I favoriti per la vittoria, infatti, saranno la Francia, reduce dal successo nella tappa di San Gallo, e il Belgio con i suoi straordinari interpreti. Ma anche la Germania e la Svezia sembrano attrezzate per vincere, mentre la Spagna potrebbe partire leggermente indietro nelle gerarchie. Saranno assenti, infine, l’Irlanda, la Gran Bretagna, l’Olanda di Smolders e, soprattutto, la Svizzera, sempre a podio nelle prime tre prove e in testa alla classifica generale della prima divisione europea.

Gli occhi dei tifosi italiani, però, saranno tutti rivolti ai propri beniamini, da cui dipendono le sorti del team azzurro. Un piazzamento lontano dal podio, d’altra parte, sarebbe letale per l’ambizione dell’Italia di raggiungere la finale di Barcellona. Ma un risultato di rilievo rilancerebbe un gruppo che appare davvero smanioso di dare lustro all’Italia ancora a lungo in giro per il mondo.











mauro.deriso@oasport.it

Foto: FISE