Equitazione, FEI Nations Cup 2018: il Belgio domina a Sopot, Francia e USA sul podio. Italia soltanto settima

Il Belgio fa la voce grossa a Sopot, in Polonia, e si aggiudica la quarta tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018, ponendo una seria ipoteca anche sulla qualificazione alla finale di Barcellona. Ma a patire per ora è l’Italia, che non va oltre il settimo posto e pregiudica almeno in parte le chance di accedere all’ultimo atto della competizione. Il Belgio è riuscito a chiudere la sua prova con 13 penalità complessive, complici le prestazioni eccellenti di Pieter Devos con Claire Z e Jerome Guery con Garfiels de Tiji de Templieres, entrambi capaci di realizzare un percorso netto e un altro con appena 4 penalità.

Al termine della prima manche, i belgi avevano accumulato appena 1 penalità con Niels Bruynseels e Cas de Liberte, ma nella seconda prova Oliver Philippaerts, dopo il primo netto, ha accumulato 8 penalità in sella a H&M Ikker, rischiando di compromettere una gara fino a quel punto eccellente. Gli errori delle altre squadre, tuttavia, hanno agevolato il Belgio, che ha potuto persino evitare di far scendere in pista Bryunseels nella seconda manche, salendo pertanto sul gradino più alto del podio.

Al secondo posto si è piazzata la Francia (16 penalità), che ha pagato a caro prezzo la prova negativa di Mathieu Billot con Shiva d’Amaury e di Nicolas Delmotte con Vagabond de la Pomme, sprecando i due netti di uno strepitoso Olivier Robert con Eros e la buona prestazione di Kevin Staut con For Joy van’t Zorgvliet HDC.

Terzo gradino del podio, invece, per gli USA, che hanno accumulato 21 penalità e hanno staccato la Svezia e la Polonia, rispettivamente quarta e quinta con 24 penalità a testa. L’Italia (29 penalità), infine, non è riuscita ad esprimersi al meglio: Michael Cristofoletti ha visto scartate le sue due prove con 8 e 12 penalità in sella a Belony, mentre Giulia Martinengo Marquet ha accumulato 13 penalità (5;8) con Verdine SZ, mentre Paolo Paini ha incassato 12 penalità (4;8) con Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio. Il migliore degli azzurri è stato Emanuele Gaudiano, autore di un netto e di una prova con 4 penalità in sella a Chalou.

L’Italia ora è ottava con 107,5 punti in classifica generale, dove guida la Svizzera con 270 punti davanti al Belgio con 260 punti e alla Francia con 230 punti, a pari merito con la Germania. Fra una settimana a Rotterdam l’Italia non ci sarà, ma nelle ultime tre gare servirà un’impresa per rimontare, garantirsi la salvezza e poi guadagnarsi l’accesso alla finale.











mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: GCT