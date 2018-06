World Cup Triathlon Anversa 2018: Summer Cook vince la prova sprint davanti a Potter e ad una ottima Steinhauser

La statunitense Summer Cook vince la tappa di Anversa, Belgio, della World Cup 2018 di triathlon e centra il sesto successo in questa manifestazione. L’atleta classe 1991 ha chiuso la sua prova sprint con il tempo di 1:02.52 e ha staccato la britannica Beth Potter di 19 secondi. Ottimo terzo posto per la nostra Verena Steinhauser che si ferma ad appena due secondi dalla piazza d’onore dato che ne perde ben 25 da Cook nella prova di corsa e 36 da Potter.

Completano le prime 10 posizioni la francese Sandra Dodet a 24 secondi dalla vetta, quinta l’australiana Natalie van Coevorrden a 29, mentre è sesta la nostra Ilaria Zane. L’atleta classe 1992 si ferma a 42 secondi dalla vetta e perde tantissimo terreno nella prova di corsa finale. Settima posizione per la belga Claire Michel a 45 secondi, ottava per la neozelandese Nicole van der Kay a 46, nona per la statunitense Tamara Gorman a 47, decima per la francese Jeanne Lehair a 54.

Le altre italiane: 28esima Giorgia Perrone con il tempo finale di 1:05.24, 37esima Sara Papais con 1:06.18, mentre è 54esima Lisa Schanung con 1:09.26.

ORDINE DI ARRIVO PROVA SPRINT ANVERSA WORLD CUP TRIATHLON

alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Summer Cook