Croazia-Nigeria, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Modric e poi tanti “italiani”, Ighalo guida gli africani

Comincial il Mondiale anche del Gruppo D, probabilmente quello più equilibrato ed avvincente. Argentina e Croazia sembrano avere un qualcosa in più, anche solo per il talento e la qualità in rosa, ma Islanda e Nigeria promettono grande battaglia. Ogni partita sarà fondamentale ed ogni punto decisivo, al Kaliningrad Stadium scenderanno in campo proprio Croazia e Nigeria.

Zlatko Dalic è arrivato sulla panchina croata per i playoff e ci è rimasti. Ha a disposizione una rosa dove una sola cosa non manca: la qualità. Pochissimi dubbi di formazione. In difesa, davanti a Subasic, sicuri titolari Vrsaljko, Lovren e Vida, con Strinic favorito contro Corluka per essere il quarto a sinistra. A centrocampo in mediana ci saranno Brozovic e Rakitic e sulla trequarti esplode il talento infinito con Perisic largo a destra, Modric al centro, Kramaric a sinistra. Davanti, sarà Mandzukic il centravanti. .

Stesso identico modulo anche per la Nigeria del Gernot Rohr. 4-2-3-1 con in porta Uzoho, davanti al quale agiranno Balogun e Troost-Ekong al centro e Shehu e Idowu sulle fasce. A centrocampo nei due in mezzo una vecchia conoscenza del campionato italiano come Onazi e Ndidi. Nei tre alle spalle della punta saranno Obi Mikel e gli esterni Moses e Iwobi. L’unica punta invece sarà l’ex Udinese Ighalo.

Le probabili formazioni di Croazia-Nigeria

Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic; Perisic, Modric, Kramaric; Mandzukic

Nigeria (4-2-3-1): Uzoho; Shehu, Balogun, Troost-Ekong, Idowu; Onazi, Ndidi; Iwobi, Mikel, Moses; Ighalo













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alexander Ishchenko / Shutterstock.com