Croazia-Nigeria 2-0, Mondiali 2018: l’autorete di Etebo e il rigore di Modric lanciano i balcanici

La Croazia vola subito in testa al girone della morte ai Mondiali 2018 di calcio. Dopo il pareggio di oggi pomeriggio tra Argentina e Islanda, i Vatreni sconfiggono la Nigeria con un netto 2-0 e conquistano tre punti fondamentali nella corsa verso gli ottavi di finale. I balcanici hanno ampiamente meritato il successo, non andando mai in affanno contro la formazione africana che non è mai riuscita a rendersi pericolosa nei pressi della porta difesa da Subasic.

Gli europei hanno messo in campo tutto il loro elevato tasso tecnico e infatti hanno prontamente fatto la differenza contro le Aquile che hanno sì giocato con il cuore ma che si sono dimostrati tecnicamente e anche atleticamente inferiori rispetto ai rivali. I ragazzi di Dalic hanno giocato una partita particolarmente attenta, facendo la differenza con una grande difesa e interpretando bene la parte offensiva con delle ottime trame di gioco che hanno messo in difficoltà la compagine guidata da coach Rohr.

A decidere l’incontro sono stati due episodi. Al 32′ Rebic allunga il pallone sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mandzukic si tuffa di testa e il pallone carambola su Etebo che insacca nella sua stessa porta. La Nigeria non è mai riuscita a rendersi pericolosa, la Croazia ha amministrato senza particolari difficoltà e al 70′ ha chiuso l’incontro: Troost-Ekong abbraccia Mandzukic in area di rigore, l’arbitro concede il penalty e Modric trasforma con grande freddezza regalando un successo fondamentale.













Foto: DarioZg / Shutterstock.com