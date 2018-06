Il 1° luglio alle ore 21.00 Croazia e Danimarca si sfideranno per un ottavo di finale, nei Mondiali 2018, che alla vigilia non ci si aspettava. I croati infatti si sono imposti con autorità nel girone D sciorinando prestazioni di grande livello, uno su tutte il 3-0 rifilato all’Argentina. Pertanto la sfida contro i danesi si presenta non impossibile per gli uomini di Dalic che si aspettano di continuare il sogno iridato fin o in fondo. Tuttavia Mandzukic e compagni non potranno sottovalutare la compattezza nordica dei loro avversari, per non avere sorprese sgradite.

Croazia-Danimarca, Ottavi Mondiali 2018: data, programma, orario e tv

Domenica 1° luglio alle ore 21.00 Croazia e Danimarca si confronteranno in un match ricco di interesse. La diretta televisiva sarà curata da Canale 5, su sportmediaset ci sarà lo streaming ed OASport vi offrire la DIRETTA LIVE testuale

Domenica 1° luglio

ore 21.00 Croazia-Danimarca













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: katatonia82 / Shutterstock.com