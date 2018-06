Costa Rica-Serbia, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi domenica 17 giugno si gioca Costa Rica-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. A Samara (Russia) andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del girone F, quello che comprende anche Brasile e Svizzera protagoniste dello scontro diretto in serata. Le due squadre si giocano un pezzo di qualificazione agli ottavi di finale e nessuno può permettersi di sbagliare: gli slavi sembrano partire con i favori del pronostico ma i centroamericani vogliono subito sorprendere, come fecero quattro anni fa quando si spinsero fino ai quarti di finale.

Si preannuncia un incontro aperto a tutti i risultati e con possibili colpi di scena. Il Costa Rica si affiderà alle parate di Keylor Navas (Real Madrid) e giocherà con un arcigno 5-4-1 cercando alcune ripartenze con la punta Urena, sostenuto da Borges, Guzman, Campbell e Ruiz. La Serbia punterà invece sulla spregiudicatezza e sull’estro di fenomeni come Milinkovic-Savic, Ljiajic e Mitrovic.

Di seguito la data, il calendario dettagliato, il programma completo e l’orario d’inizio di Costa Rica-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 17 GIUGNO:

14.00 Costa Rica-Serbia

COSTA RICA-SERBIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Costa Rica-Serbia sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1 e in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













