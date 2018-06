Costa Rica-Serbia, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Costa Rica con Keylor Navas, Campbell e difesa per contrastare il 4-2-3-1 serbo

Nona partita di questi Mondiali, Costa Rica-Serbia aprirà il programma della città di Samara, nonché del Gruppo E, alle ore 14. L’avventura della grande sorpresa di Brasile 2014 comincia sotto una stella meno buona di quella di allora, e oltretutto contro una formazione che, stando ai pronostici, pare destinata a giocarsi il 2° posto nel girone con la Svizzera (fatto salvo il primo del Brasile).

Formazione particolarmente votata all’arte della difesa, quella costaricana: Oscar Ramirez sceglie, davanti a Keylor Navas, un 5-4-1 con Utena unica punta teorica e Joel Campbell come faro dal quale far discendere eventuali fortune. Per quanto riguarda la Serbia, invece, l’impianto di Mladen Krstajic è un 4-2-3-1 con Tadic, Milinkovic-Savic e Ljajic a sostenere Mitrovic.

Di seguito le probabili formazioni della partita:

Costa Rica: Keylor Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo; Ruiz, Borges, Guzman, Campbell; Urena. CT: Oscar Ramirez

Serbia: Stojkovic; Rukavina, Ivanovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic; Mitrovic. CT: Mladen Krstajić













Foto: lev radin / Shutterstock.com