Corea del Sud-Messico, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Hernandez e Son punti di riferimento

Sabato 23 Giugno al Rostov Stadium (calcio d’inizio ore 17.00) tornano in campo Corea del Sud e Messico, in un match valevole per la seconda giornata del gruppo F. Una sfida decisiva soprattutto per gli asiatici che sono obbligati a vincere dopo la sconfitta all’esordio con la Svezia, mentre Il Tricolor vuole confermarsi dopo la vittoria contro la Germania e ha la possibilità di avvicinare sempre di più la qualificazione agli ottavi di finale.

Formazione che vince non si cambia è quello che avrà pensato Osorio. Il tecnico del Messico conferma gli undici che hanno battuto la Germania. Davanti sempre il Chicharito Hernandez che sarà supportato dal trio formato da Layun, Vela e Lozano. I mediani come sempre saranno Herrera e Guardado. Difesa a quattro davanti ad uno dei grandi eroe del match contro i tedeschi, il portiere Ochoa.

La Corea del Sud deve vincere e per queste Tae-Yong schiera il tridente con Hwang punta centrale e sugli esterni Kim e soprattutto Son. Il giocatore del Tottenham è chiamato a fare la differenza e ad una prestazione migliore rispetto a quella con la Svezia. Dalle sue giocate dipende il futuro degli asiatici in questo Mondiale.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COREA DEL SUD – MESSICO

Corea del Sud (4-3-3): Hyeon-uh Jo; Yong Lee, Young-gwon Kim, Hyun-soo Jang, Ju-ho Park; Ja-cheol Koo, Sung-yong Ki, Jae-song Lee; Heung-min Son, Shin-uk Kim, Hee-chan Hwang. CT: Tae-Yong

Messico (4-2-3-1): Ochoa; C.Salcedo, H.Ayala, H.Moreno, Gallardo; H.Herrera, Guardado; Layun, Carlos Vela, Lozano; J.Hernandez. CT: Osorio













Foto: Marco Iacobucci EPP/ Shutterstock.com