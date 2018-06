Classifica Mondiale MotoGP 2018: Marc Marquez allunga in testa, +27 su Valentino Rossi. Lorenzo e Dovizioso attardati

Marc Marquez si conferma in testa alla classifica del Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie al secondo posto conquistato nel GP di Catalogna, ha allungato ulteriormente: ora ha 27 punti di vantaggio su Valentino Rossi che a Barcellona ha chiuso in terza posizione. Jorge Lorenzo ha infilato il secondo successo consecutivo dopo quello del Mugello ma è comunque lontano 49 punti dalla vetta, proprio come Andrea Dovizioso che è caduto da solo.

CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2018

# PILOTA PUNTI 1. Marc Marquez 115 2. Valentino Rossi 88 3. Maverick Vinales 77 4. Johann Zarco 73 5. Danilo Petrucci 71 6. Cal Crutchlow 69 7. Andrea Dovizioso 66 8. Andrea Iannone 66 9. Jorge Lorenzo 66 10. Jack Miller 49 11. Dani Pedrosa 40 12. Alex Rins 36 13. Tito Rabat 27













FOTOCATTAGNI