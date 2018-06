Ciclismo, OVO Energie Tour: Sarah Roy batte Giorgia Bronzini. All’attacco Elisa Longo Borghini

La terza frazione dell‘OVO Energie Tour, la più lunga con 151 km da Atherstone a Leamington, è stata caratterizzata da una corsa molto movimentata sin dalle prime battute. Non è riuscita però ad andare via la fuga di giornata, con la leader Coryn Rivera (USA/ Sunweb) decisa a tenere la corsa più chiusa possibile anche per prendere i punti importanti al primo traguardo volante, missione poi riuscita al chilometro 37. Dopo il transito al passaggio parziale finalmente la fuga è riuscita a guadagnare un certo vantaggio con due atlete all’attacco: Ann-Sophie Duyck (BEL/ Cervélo Bigla) e Vita Heine (NOR/ Hitec Product). Il gruppo non ha però lasciato andare il tentativo: 3′ il loro vantaggio massimo che piano piano è stato recuperato anche grazie ad un percorso che si addiceva molto ad attacchi per smuovere la classifica generale.

Infatti sul primo dei due GPM, 1.1 km al 10%, la corsa è scoppiata con numerosi tentativi da dietro in particolare: Elisa Longo Borghini (ITA/ Wigle high 5) e Niewiadoma Katarzyna (POL/ Canyon Sram), dopo aver ripreso le fuggitive, hanno tirato dritto con un vantaggio comunque mai superiore ai 25″. Sulla seconda scalata, 1.5 km al 6.5% che si concludevano a -25 km, dal gruppo, notevolmente assottigliato, si muovevano anche Sabrina Stultiens (NEL/ WaowDeals) e Alena Amialiusik (BLR/ Canyon Sram). Con due compagne di squadra davanti, le atlete non sono riuscite a trovare l’accordo per arrivare al traguardo di Leamington. Chiuso il gap con le battistrada il gruppo, nonostante qualche frazionamento, si è preparato per lo sprint finale, chiuso in maniera maniera vittoriosa da Sarah Roy (AUS/ MItchelton Scott). Un altro podio per i nostri colori, dopo il secondo posto di Bastianelli nella prima frazione, questa volta è Giorgia Bronzini (ITA/ Cylance) che in termini di piazzamenti copia la connazionale e chiude seconda a una bicicletta di distacco dall’australiana. Chiude la top3 la leggenda vivente Marianne Vos (NEL/ WaowDeals): la campionessa orange chiude ancora una volta in top3 dopo il secondo posto di ieri. La leader Rivera chiude invece al quarto posto e conserva 16″ di vantaggio su Marianne Vos e 20″ su Danielle Rowe (GBR/ Waowdeals). La migliore delle italiane resta Elisa Longo Borghini, sesta a 27″.

Domani si svolgerà la quarta tappa da Evesham a Worcester per 135 km in cui si affronterà l’unico GPM di prima categoria di tutta la corsa: anche se distante dal traguardo, potrebbe scaldare la fantasia di atlete come Elisa Longo Borghini nel tentativo di ribaltare la classifica generale.













Foto: Twitter Uci