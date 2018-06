Ciclismo, l’UCI bandisce lo speed gel! Vietato l’aiuto aerodinamico, eliminato il “doping tecnologico”

La UCI ha ufficialmente impedito l’utilizzo di gel o di creme che, applicate sui corpi dei ciclisti, aiutino il flusso dell’aria e dunque aumentino l’aerodinamica. La decisione della Federazione Internazionale è giunta dopo che la Lotto-Soudal aveva impiegato il celeberrimo speed gel durante la cronometro a squadre del Giro del Delfinato, chiusa poi al terzo posto alle spalle del Team Sky e della BMC.

Il divieto è entrato immediatamente in vigore e dunque durante il Tour de France non vedremo all’opera questo aiutino (sono previste una cronometro a squadre e una individuale). A confermare il tutto è stato Marc Sergeant, direttore sportivo della Lotto Soudal, in un’intervista rilasciata a Het Nieuwsblad: “Ho ricevuto una telefonata da Jean-Christophe Péraud (esperto tecnico della UCI, ndr) che mi ha detto che le regole verranno adottate nelle prossime settimane e che l’utilizzo sarà vietato fino a nuovo avviso“. La polemica però divampa perché la Lotto ha ricordato il particolare abbigliamento che utilizza il Team Sky ma non c’è un regolamento specifico che vieti l’utilizzo di determinati vestiti che possano agevolare l’aerodinamica.













(foto Valerio Origo)