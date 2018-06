Giro di Svizzera 2018: torna alla vittoria Arnaud Démare. Battuto ancora Gaviria

Dopo un digiuno di oltre tre mesi, da quella spettacolare prima tappa della Parigi-Nizza a marzo, torna alla vittoria il campione francese Arnaud Démare: il transalpino della FDJ domina allo sprint l’ottava frazione del Giro di Svizzera 2018, 123 chilometri completamente pianeggianti con partenza ed arrivo in quel di Bellinzona. Resta in maglia di leader Richie Porte che domani potrà gestire nella cronometro finale.

Quattro uomini all’attacco nelle prime fasi di gara: Willem Jakobus Smit (Katusha Alpecin), Nathan Brown (EF Education First-Drapac Cannondale), Edward Dunbar (Aqua Blue Sport) e Paul Ourselin (Direct Energie). Il gruppo però non poteva lasciarsi scappare un’occasione ghiotta come quella odierna in chiave volata e le squadre dei velocisti sono andate a chiudere.

Grandissima sfida prima tra le compagini, Quick-Step Floors ed FDJ, poi testa a testa tra Fernando Gaviria ed Arnaud Démare, con il transalpino che è riuscito a spuntarla proprio davanti al colombiano. Terza piazza per il campione d’Europa Alexander Kristoff (UAE Emirates), poi Peter Sagan e Jasper Stuyven. Ottavo l’azzurro Sonny Colbrelli.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: © ASO/Pauline BALLET