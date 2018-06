Ciclismo, Italia in testa al ranking UCI! Chris Froome al comando, Viviani terzo, Nibali risale all’ottavo posto

L’Italia si conferma in testa al ranking per Nazioni della UCI. Siamo sempre il Paese di riferimento nel mondo del ciclismo, con un netto vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori: 15415,94 punti contro i 13888,26 del Belgio e gli 11906 della Francia. Il Giro del Delfinato non ha cambiato le carte in tavola nei piani alti anche per quanto riguarda la classifica individuale.

Chris Froome conserva nettamente il primo posto con 4633,43 punti grazie al recente trionfo al Giro d’Italia. Il britannico ha quasi 900 lunghezze di vantaggio su Peter Sagan: il tre volte Campione del Mondo, ieri vincitore di tappa al Giro di Svizzera, è fermo a 3753 punti e precede Elia Viviani che conserva il terzo gradino del podio per merito dei successi parziali ottenuti durante la Corsa Rosa (3331). Vincenzo Nibali recupera una piazza nonostante il poco soddisfacente Giro del Delfinato ed è ottavo (2453) appena dietro ai belgi Greg Van Avermaet (2478,9) e Tim Wellens (2466).

Diego Ulissi è il terzo italiano in classifica, risalito fino al 13esimo posto (1989, due posizioni recuperate nell’ultima settimana). In top trenta anche Domenico Pozzovivo e Matteo Trentin, rispettivamente 23esimo e 24 esimo, mentre Fabio Aru è 32esimo (crollato di undici posizioni negli ultimi sette giorni).

Rank Rider Nation Team Age Points 1 FROOME Chris GBR TEAM SKY 33 4633 .43 2 SAGAN Peter SVK BORA – HANSGROHE 28 3753 3 VIVIANI Elia ITA QUICK – STEP FLOORS 29 3331 4 KRISTOFF Alexander NOR UAE TEAM EMIRATES 31 2806 5 MATTHEWS Michael AUS TEAM SUNWEB 28 2528 6 VAN AVERMAET Greg BEL BMC RACING TEAM 33 2478 .9 7 WELLENS Tim BEL LOTTO SOUDAL 27 2466 8 +1 NIBALI Vincenzo ITA BAHRAIN – MERIDA 34 2453 9 +1 BARDET Romain FRA AG2R LA MONDIALE 28 2343 10 -2 VALVERDE Alejandro ESP MOVISTAR TEAM 38 2324 11 +1 ALAPHILIPPE Julian FRA QUICK – STEP FLOORS 26 2150 12 -1 DUMOULIN Tom NED TEAM SUNWEB 28 2052 .57 13 +2 ULISSI Diego ITA UAE TEAM EMIRATES 29 1989 14 LOPEZ MORENO Miguel Angel COL ASTANA PRO TEAM 24 1949 15 -2 DEMARE Arnaud FRA GROUPAMA – FDJ 27 1922 16 +1 ROGLIČ Primož SLO TEAM LOTTO NL – JUMBO 29 1870 17 -1 YATES Simon Philip GBR MITCHELTON – SCOTT 26 1846 18 BERNAL GOMEZ Egan Arley COL TEAM SKY 21 1823 19 LANDA MEANA Mikel ESP MOVISTAR TEAM 29 1786 20 URAN Rigoberto COL TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 31 1696 21 +5 KWIATKOWSKI Michal POL TEAM SKY 28 1682 22 STUYVEN Jasper BEL TREK – SEGAFREDO 26 1660 23 +2 POZZOVIVO Domenico ITA BAHRAIN – MERIDA 36 1657 24 -1 TRENTIN Matteo ITA MITCHELTON – SCOTT 29 1648 25 -1 TERPSTRA Niki NED QUICK – STEP FLOORS 34 1590 26 +3 VALGREN ANDERSEN Michael DEN ASTANA PRO TEAM 26 1571 27 VANMARCKE Sep BEL TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 30 1556 .5 28 MOLLEMA Bauke NED TREK – SEGAFREDO 32 1556 29 +2 BENOOT Tiesj BEL LOTTO SOUDAL 24 1526 .43 30 +2 TEUNS Dylan BEL BMC RACING TEAM 26 1498 .57













(foto Pier Colombo)