Ciclismo, il Team Colpack diventerà Continental nel 2019! La formazione italiana farà il salto tra i professionisti

Arriva una buona notizia per il ciclismo italiano: il Team Colpack nel 2019 diventerà una squadra Continetal. Questo significa che dalla prossima stagione la formazione di Giuseppe Colleoni farà il salto di categoria e dall’attuale livello Under 23 passerà tra i professionisti. Un risultato importante per il nostro movimento, che potrà così avere una squadra in più a rappresentarlo nelle grandi corse e sarà quindi un’ulteriore spinta per far crescere i giovani talenti italiani.

La Colpack è diventata negli ultimi anni il faro del vivaio azzurro, come sta dimostrando anche al Giro Under 23, dove il loro portacolori Alessandro Covi è attualmente l’unico corridore italiano nella top 10 della generale. Da questa squadra sono poi usciti grandi talenti come Filippo Ganna e Simone Consonni.

Queste le parole del presidente Colleoni: “Il prossimo anno lasciamo la categoria Under 23 e faremo un team Continental targato Colpack. Faremo il salto per far crescere ancor più i nostri ragazzi. Avremo 16 corridori. Mi ha convinto la norma che consente ai nostri Under 23 di gareggiare anche in ambito regionale. Noi ci siamo già confrontati in gare importanti, non mi fa paura il salto. E poi c’è la collaborazione con Saronni e la Uae Emirates, noi siamo il loro vivaio, il rapporto sarà ancora più stretto”.

Foto: Facebook