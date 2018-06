Ciclismo, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario e le date. Programma, orari e tv

Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo 2018, che scatteranno il prossimo 22 giugno in quel di Tarragona (Spagna). Grande protagonista sarà anche il ciclismo: l’Italia schiera una nazionale al maschile ricca di giovani, mentre per quanto riguarda le donne ci saranno tutte le stelle a disposizione di Dino Salvoldi. Quattro le gare in programma: prova in linea e cronometro individuale per entrambi i sessi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare di ciclismo ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento non ha copertura tv, prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

27 Giugno

Ore 10 Prova in linea uomini

Ore 16 Prova in linea donne

30 Giugno

Ore 9 Prova a cronometro uomini

Ore 11 Prova a cronometro donne













Foto: Pier Colombo