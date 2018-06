Fabio Aru verso il “no” ai Campionati Italiani. Il sardo resta fermo, si punta sul Mondiale

Sembra quasi certo che Fabio Aru non difenderà la maglia tricolore ai Campionati Italiani 2018 di ciclismo, che si svolgeranno sabato 30 giugno a Darfo Boario Terme. Il sardo, dopo un disastroso Giro d’Italia ha riflettuto a lungo su quando accaduto ed ha effettuato anche degli esami clinici, che hanno evidenziato delle nuove intolleranze alimentari, che avrebbero compromesso ulteriormente la sua condizione.

Ora per il Cavaliere dei Quattro Mori è tempo di pensare al futuro e pianificare il resto della stagione, per evitare di rimanere a boccia asciutta in questo 2018. Come riportato dal Corriere dello Sport, Aru sembra intenzionato a restare fermo per il momento e saltare quindi il Tour de France, rimanendo sulla tabella di marcia originale. Il corridore della UAE-Team Emirates è tornato a pedalare con regolarità solo da pochi giorni e presentarsi fuori forma alla Grande Boucle sarebbe controproducente.

Per questo motivo il rientro di Aru dovrebbe essere al Giro di Polonia a fine luglio, per prepararsi in vista della Vuelta e soprattutto del Mondiale. La rassegna iridata di Innsbruck diventa quindi l’obiettivo numero uno per il sardo. Il percorso durissimo di questa edizione si adatta bene alle sue caratteristiche e in un solo giorno potrebbe quindi trasformare un anno negativo in uno memorabile.

Foto: Valerio Origo