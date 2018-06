Ciclismo, Giochi del Mediterraneo 2018: DOMINIO ASSOLUTO! Oro e argento per l’Italia, Jalel Duranti batte Filippo Tagliani allo sprint!

Doppietta azzurra nella prova in linea maschile di ciclismo ai Giochi del Mediterraneo 2018. Jalel Duranti (oro) e Filippo Tagliani (argento) si sono rivelati autori di un’eccellente volata sul traguardo di Vila-Seca (località in provincia di Tarragona) davanti al portoghese Rafael Silva, bronzo.

Intelligenti i due corridori del Bel Paese a non staccarsi mai dal gruppo principale, mantenendo alta la concentrazione. In un arrivo con una ventina di corridori a ranghi compatti, il 24enne italiano ha superato il connazionale allo sprint finale tagliando il traguardo prima di tutti dopo 3 ore, 43 minuti e 50 secondi di corsa. Non molto distanti Andrea Toniatti e Christian Scaroni, rispettivamente 16° e 17°. Chiudono la prestazione a 7’34” di distacco Samuele Battistella e Matteo Sobrero, 26° e 27°. 33esima posizione invece per Francesco Romano.

Jalel Duranti corona dunque con questa importante vittoria una prima metà di stagione notevole. Nato il 4 aprile 1994, il corridore della Petroli Firenze quest’anno è riuscito a guadagnarsi una convocazione all’Adriatico Ionica Race da parte del team della Nazionale Italiana, ben figurando tra le strade del Nord-Est del Bel Paese. Anche Filippo Tagliani, classe 1995, ha partecipato alla breve corsa a tappe della scorsa settimana come compagno di squadra della neo medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo, chiudendo in 23esima posizione nella graduatoria dedicata ai giovani.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Tarragona 2018