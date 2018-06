Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2018: programma, orari e tv. Data e calendario

Domenica 24 giugno si svolgeranno i Campionati Italiani 2018 di ciclismo femminile. La prova in linea elite prevede 117 km da Rivoli da Agliè, attraverso un percorso ricco di salite, tra cui lo strappo finale verso il Castello di Agliè. Vedremo quindi una grande battaglia per conquistare la maglia tricolore, con Elisa Longo Borghini che andrà a caccia del bis. Le atlete partiranno alle 14.00, mentre l’arrivo è previsto attorno alle 17.00. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play. Di seguito il programma completo.

CAMPIONATI ITALIANI FEMMINILI 2018

Domenica 24 giugno

Rivoli-Agliè: 117 km

Partenza: 14.00

Arrivo previsto: 17.00circa

Foto: Valerio Origo