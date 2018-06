Ciclismo, Campionati Italiani 2018: saltano le prove a cronometro! Non c’è la sede, rinvio a luglio?

Gravi problemi organizzativi per i Campionati Italiani 2018 di ciclismo. Le prove a cronometro maschile e femminile, che si sarebbero dovute svolgere a fine giugno, sono state rinviate per mancanza di una sede. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non si sono trovati degli organizzatori disponibili ad ospitare le gare e l’unica opzione sul piatto, quella di Feltre, è saltata nelle ultime ore.

Una situazione davvero spiacevole per tutto il ciclismo italiano e lo stesso c.t. Davide Cassani ha manifestato la sua preoccupazione sulla vicenda. Ora si cercano quindi soluzioni alternative e l’ipotesi più probabile è che le cronometro vengano disputate a fine luglio, al termine del Tour de France, sempre che si riesca a trovare in tempo una sede…

Foto: Valerio Origo