Ciclismo, Campionati Italiani 2018: i favoriti. Gianni Moscon sfida Diego Ulissi, e Vincenzo Nibali…

Pochi giorni all’assegnazione della Maglia Tricolore: sabato 30 giugno al via la prova in linea al Campionato Italiano di ciclismo 2018, che si terrà a Darfo Boario Terme. Il percorso della categoria Elite lungo 233,8km pare adatto ad un ciclista da classiche, date le brevi salite esplosive da affrontare ripetutamente. Andiamo a scoprire i favoriti per vestire il tricolore nella prossima stagione.

Il più atteso è sicuramente Gianni Moscon. Già campione italiano della cronometro nel 2017, il trentino cerca una clamorosa doppietta: la condizione, dopo una campagna del Nord tutt’altro che positiva, sembra essere quella dei giorni migliori. L’azzurro del Team Sky è apparso infatti davvero in crescendo al recente Giro del Delfinato, dove ha vestito anche la maglia di leader della classifica generale. Un percorso simile a quello del Lombardia, dove è giunto sul podio l’anno scorso, può sicuramente essere adattissimo alle sue caratteristiche.

Sembra essere una sfida a due: il rivale più importante di Moscon è ovviamente Diego Ulissi. Al Giro di Svizzera il toscano della UAE Emirates, che era reduce da un Giro d’Italia nettamente al di sotto delle aspettative, ha dato spettacolo conquistando un successo di tappa in una frazione tutt’altro che scontata. Non solo la vittoria, a contornarla ci sono state tante altre buone performance che denotano uno stato di forma eccellente per il plurivincitore di tappa al Giro d’Italia. Da capire come reagirà alla distanza: in uno sprint ristretto appare imbattibile.

Nonostante una forma approssimativa e incentrata ovviamente sul Tour de France, impossibile non citare tra i favoriti Vincenzo Nibali. Lo Squalo ha già agguantato, in maglia Astana, per due anni consecutivi il Tricolore. Vuole ripetersi anche con la Bahrain-Merida, ma non sarà facile: vestire i colori della bandiera nazionale al via di un Tour de France dove si candida a dare spettacolo potrebbe dare sicuramente una spinta in più.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo