Ciclismo, Campionati Italiani 2018, Elia Viviani: “Vestire il tricolore è un sogno. Non avrei mai pensato di vincere così”

Elia Viviani ha vinto i Campionati Italiani 2018 di ciclismo. Il 29enne veneto ha tenuto in modo straordinario sull’impegnativo percorso di Darfo Boario Terme e poi ha sfruttato le sue doti da velocista per battere Giovanni Visconti. Il corridore della Quick-Step Floors va così a vestire una meritatissima maglia tricolore.

Grande soddisfazione e tanta emozione per Viviani all’arrivo, che ha così commentato la sua impresa a caldo: “Sono ancora incredulo, è un sogno, vestire la bandiera dell’Italia è emozionate. Ho vinto tanti titoli su pista, ma non ho mai indossato il tricolore su strada. La mossa giusta è stata entrare sul gruppetto di otto, è stata l’azione buona, i migliori erano tutti davanti. Ieri sera non avrei mai pensato di vincere così, ed è stato bellissimo. Questa vittoria è stata la dimostrazione della mia crescita fisica e mentale, il finale era tutto testa e tattica e quando ho scollinato con Pozzovivo ho capito che era fatta”.

Foto: Pier Colombo