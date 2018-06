Ciclismo, Adriatica Ionica 2018: Elia Viviani scatenato! Terzo successo a Grado. Ivan Sosa rimane leader

Terza vittoria su quattro tappe per Elia Viviani nel corso della prima edizione dell’Adriatica Ionica Race 2018. Nella frazione odierna, la più lunga della cinque giorni nel Nord-Est del Bel Paese con i suoi 223km, il 29enne della Quick-Step Floors ha tagliato il traguardo per primo in volata precedendo Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) e il giovane colombiano Alvaro Hodeg, compagno di squadra di Viviani. Rimane leader della classifica generale Ivan Sosa, dopo l’autorevole successo di ieri sul Passo Giau.

La tappa di oggi, da San Vito di Cadore a Grado, prevedeva un GPM di seconda categoria e due brevi tratti in sterrato prima dell’arrivo. A cercare il successo in fuga sei uomini a partire dall’ottavo chilometro: Meiyin Wang (Bahrain Merida), Andrea Toniatti (Nazionale Italia), Marco Tizza (Nippo Fantini), Nick Van Der Lijke (Roompot), Stanimir Cholakov (Trevigiani Hemus) e il solito Enrico Logica (Biesse Carrera) raggiungono un massimo vantaggio di sei minuti rispetto al gruppo degli inseguitori. Sulla salita di Crosetta, Logica transita per primo in cima davanti a Van Der Lijke e Wang. Il plotone intanto comincia a rimarginare il gap cercando di raggiungere la testa della corsa prima del traguardo.

I due tratti di sterrato, cruciali per le sorti della corsa, vengono affrontati dal sestetto al comando quando hanno un margine di vantaggio di circa 1’30”. Durante il primo tratto sconnesso perdono terreno Enrico Logica per una foratura e Cholakov, che vengono raggiunti dal gruppo prima degli altri fuggitivi. Nella seconda lingua di sterrato prova l’assalto decisivo l’olandese Niki Terpstra, staccando gli avversari in progressione, ma il vincitore del Giro delle Fiandre viene ripreso dai suoi compagni di fuga pochi chilometri dopo. Tra i 7 e i 3km prima della linea del traguardo il quartetto davanti riesce a resistere all’assalto degli inseguitori, mantenendo un vantaggio di qualche centinaia di metri. Ma a -3km avviene il ricongiungimento che comporta ancora una volta ad un arrivo allo sprint. Ancora una volta il team della Quick-Step Floors azzecca il tempismo per attaccare i diretti avversari, trainando Viviani verso il tris nella neonata corsa a tappe, davanti al connazionale Giacomo Nizzolo e al suo compagno di squadra Alvaro Hodeg. Entrano nella top-ten anche gli italiani Simone Consonni (7°), Marco Canola (9°) e Jalel Duranti (10°)

Domani si conclude l’Adriatica Ionica 2018 con l’ultima tappa riservata ancora una volta ai velocisti. Si parte dalla stessa località in provincia di Gorizia in cui si è giunti all’arrivo oggi e si transiterà sul traguardo finale di Trieste, costeggiando per gran parte della frazione il mare Adriatico.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Adriatica Ionica