Canottaggio, Giochi del Mediterraneo 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta per l’oro?

Otto azzurri per sei specialità: questo il contingente italiano del canottaggio per i Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Tarragona, in Spagna. Si gareggerà infatti soltanto nel singolo senior maschile e femminile, nel singolo pesi leggeri maschile e femminile e nel doppio senior maschile e nel doppio pesi leggeri maschile.

L’Italia manderà in acqua un equipaggio in ogni specialità: nel singolo senior maschile ci sarà Luca Rambaldi, mentre nel singolo senior femminile ecco Kiri Tontodonati. Nel singolo pesi leggeri maschile toccherà a Martino Goretti, mentre nel singolo pesi leggeri femminile vedremo Valentina Rodini. Infine nel doppio senior maschile ci saranno Romano Battisti e Simone Venier, mentre nel doppio pesi leggeri maschile andranno in scena Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta.

Proprio quest’ultimo è l’equipaggio sul quale si punta maggiormente, tra l’altro Pietro Willy Ruta a Mersin nel 2013 aveva anche vinto l’oro nel singolo pesi leggeri: l’affiatamento con Stefano Oppo fa della coppia azzurra una delle favorite per la vittoria anche in Spagna. Nel doppio senior grande curiosità attorno alla coppia Battisti-Venier, che avrà occasione di rodarsi nel weekend a Linz in Coppa del Mondo: Battisti ha vinto l’oro 5 anni fa assieme a Francesco Fossi nella medesima specialità.

Saranno tutti esordienti gli altri azzurri: se almeno Kiri Tontodonati e Matino Goretti potranno scendere in acqua in Coppa del Mondo in Austria nelle stesse specialità, lo stesso non sarà per Luca Rambaldi e Valentina Rodini, dirottati su altri equipaggi, e questo pone dei punti interrogativi sulle loro possibilità di ambire al podio a Tarragona.













Foto: Pagina Facebook Federcanottaggio

