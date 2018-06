Canottaggio, Giochi del Mediterraneo 2018: gli azzurri vincono tutte le batterie. Cinque equipaggi già in finale

Iniziano benissimo i Giochi del Mediterraneo per l’Italia del canottaggio: nelle batterie delle sei specialità che fanno parte del programma, le imbarcazioni azzurre hanno sempre vinto, portando cinque equipaggi alle finali di sabato, ed un equipaggio alle semifinali di domani.

Nel doppio pesi leggeri maschile Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta vincono la prima batteria in 2’58″197 e vanno in finale con il miglior crono assoluto, mentre nel doppio senior maschile Romano Battisti e Simone Venier vincono la prima batteria in 2’55″734 e vanno in finale con il miglior tempo complessivo.

Nel singolo pesi leggeri femminile Valentina Rodini vince la prima batteria in 3’42″311 e va in finale con il terzo crono assoluto, mentre nel singolo senior femminile Kiri Tontodonati vince la seconda batteria in 3’38″021 e va in finale con il secondo tempo complessivo.

Nel singolo senior maschile Luca Rambaldi vince la prima batteria in 3’14″525 e va in finale con il secondo crono assoluto, mentre nel singolo pesi leggeri maschile Martino Goretti vince la seconda batteria in 3’21″795 e va in semifinale con il quinto tempo complessivo.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federcanottaggio

robertosantangelo@oasport.it