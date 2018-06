Canottaggio, Giochi del Mediterraneo 2018: anche Martino Goretti entra in finale

Continuano benissimo i Giochi del Mediterraneo per l’Italia del canottaggio: nelle semifinali odierne l’unico armo azzurro impegnato era quello di Martino Goretti, che ha centrato il passaggio del turno, portando così tutti gli equipaggi italiani alle finali di domani.

Nel singolo pesi leggeri maschile Martino Goretti doveva chiudere tra i primi due per essere certo dell’approdo alla sfida per le medaglie e così ha fatto: l’azzurro infatti è giunto secondo nella seconda semifinale in 3’22″708 ed ha centrato il passaggio in finale con il quarto tempo complessivo.

Infatti l’italiano è arrivato alle spalle del lusitano Pedro Fraga, che ha vinto in 3’21″956, mentre dalla prima semifinale si sono qualificati in tre: il croato Luka Radonic ha chiuso in 3’20″398, mentre lo sloveno Rajko Hrvat è giunto secondo in 3’22″593, e l’ellenico Spyridon Christos Giannaros ha fatto segnare il migliore dei tempi da ripescare, giungendo terzo in 3’22″857.













Foto: Pagina Facebook Martino Goretti

robertosantangelo@oasport.it