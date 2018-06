Canottaggio, Coppa del Mondo Linz 2018: vittoria per il quattro di coppia pesi leggeri maschile, cinque podi in tutto per l’Italia

Nella sessione pomeridiana della seconda giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo di canottaggio sono andate in scena le Finali A delle specialità non olimpiche e del paracanottaggio. Per l’Italia la vittoria del quattro di coppia pesi leggeri maschile, un secondo e tre terzi posti.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel quattro di coppia pesi leggeri maschile Matteo Mulas, Andrea Micheletti, Catello Amarante e Paolo Di Girolamo vincono la Finale A in 5’52″58, battendo la Germania, seconda in 5’58″36, e la Norvegia, terza in 6’01″00. Nel singolo pesi leggeri femminile Clara Guerra centra il podio giungendo terza in 7’38″32 nella Finale A vinta dalla polacca Joanna Dorociak in 7’35″25 davanti alla bielorussa Alena Furman, seconda in 7’37″37. Nel singolo pesi leggeri maschile Martino Goretti ottiene il terzo posto in 6’55″68 nella Finale A vinta dal tedesco Jason Osborne in 6’52″41 davanti allo svizzero Michael Schmid, secondo in 6’55″31. Nel due senza pesi leggeri maschile vittoria per l’equipaggio del Brasile in 6’48″12, davanti all’Austria, seconda in 6’53″25. Erano soltanto due le imbarcazioni alla partenza.

PARACANOTTAGGIO

Nel quattro con misto PR3 Lucilla Aglioti, Greta Muti, Luca Agoletto, Tommaso Schettino e Giuseppe Di Capua (timoniere) chiudono al secondo posto in 7’26″25 la Finale A, alle spalle dell’Ucraina, vittoriosa in 7’25″31. Erano soltanto due le imbarcazioni alla partenza. Nel singolo maschile PR2 Gianfilippo Mirabile ottiene il terzo posto in 10’03″37 nella Finale A vinta dall’Olanda in 8’38″53 davanti alla Gran Bretagna, seconda in 8’57″54. Nel due senza maschile PR3 Federico Nuccio e Tommaso Schettino si classificano quarti in 8’28″81 nella Finale A vinta dalla Gran Bretagna in 7’11″22 davanti a Francia 1, seconda in 7’13″22, ed a Francia 2, terza in 7’26″56. Nel singolo femminile PR1 Anila Hoxha giunge quarta in 11’54″54 nella Finale A vinta dalla Norvegia in 10’46″22 davanti all’Ucraina, seconda in 11’31″46, ed alla Germania, terza in 11’33″47. Nel singolo maschile PR1 Fabrizio Caselli chiude al quinto posto in 10’08″20 nella Finale A vinta dall’Ucraina in 9’38″65 davanti alla Russia, seconda in 9’50″93, ed alla Gran Bretagna, terza in 9’58″12.Nel doppio misto PR3 Paola Protopapa e Luca Agoletto non scendono in acqua ed il successo va all’Austria in 8’02″54, mentre l’equipaggio dell’Ucraina non porta a termine la prova. Nel doppio misto PR2 successo dell’Olanda in 8’13″26 davanti al Brasile, secondo in 8’29″29 ed alla Polonia, terza in 8’32″59. Nel singolo femminile PR2 vittoria della Francia in 9’40″53 davanti all’Olanda, seconda in 9’50″58. Erano soltanto due le imbarcazioni alla partenza.













Foto: Federcanottaggio

