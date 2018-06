Canottaggio, Coppa del Mondo Linz 2018: si gareggia con la novità time trial. Ci sarà anche alle Olimpiadi?

Sono due principalmente le novità che hanno spinto molti atleti a partecipare alla seconda tappa di Coppa del Mondo di canottaggio, che venerdì prenderà il via a Linz, in Austria: il primo è che questo sarà il campo di regata che ospiterà i Mondiali del 2019, primo evento ad assegnare pass olimpici per Tokyo, mentre il secondo è che nelle eliminatorie si gareggerà con la formula di qualificazione del time trial, una delle novità che potrebbero essere introdotte alle prossime Olimpiadi.

Saranno 57 gli azzurri al via, che formeranno 24 equipaggi: a Linz, oltre che nelle 14 specialità olimpiche, ci si misurerà anche in 4 non olimpiche ed in 8 paralimpiche. Grande spettacolo si annuncia nel singolo senior maschile, con Simone Martini che dovrà sgomitare per ottenere un piazzamento di prestigio.

Nel singolo senior femminile per l’Italia sarà in acqua Kiri Tontodonati, che gareggerà nella stessa specialità anche ai Giochi del Mediterraneo. Battaglia nel due senza senior femminile con Patelli-Bertolasi che tornano alle gare dalle Olimpiadi di Rio dopo un lungo stop ed ora per andare a Tokyo se la dovranno vedere con Broggini-Calabrese.

Sorpresa nel doppio senior maschile: non ci saranno Mondelli-Rambaldi, che saliranno sul quattro di coppia, spazio a Venier-Battisti e Cattaneo-Fiume. Nel quattro senza senior maschile ci saranno Di Costanzo-Abagnale-Castaldo-Montrone, medesimo equipaggio argento agli ultimi Mondiali.

Nel due senza senior maschile saranno assenti Lodo-Vicino, entrambi alle prese con infortuni, scenderanno in acqua Abbagnale-Monfrecola. Nel quattro di coppia senior maschile l’equipaggio, interamente delle Fiamme Gialle, sarà formato da Panizza-Mondelli-Rambaldi-Gentili.

L’otto senior maschile si presenta con la stessa formazione che fu bronzo iridato lo scorso anno a Sarasota, mentre nel doppio pesi leggeri maschile gli azzurri Oppo-Ruta faranno le prove generali per i Giochi del Mediterraneo, ma saranno in gara anche Scalzone-Soares.

Nel doppio senior femminile scenderanno in acqua Trivella-Serafini, mentre nel quattro senza senior femminile ci saranno Faravelli-Gobbi-Pelacchi-Rocek. Valentina Rodini, in gara nel singolo a Tarragona la prossima settimana, sarà in gara assieme a Federica Cesarini nel doppio pesi leggeri femminile.













Foto: Federcanottaggio

