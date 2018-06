Canoa velocità, Europei Under23 Auronzo 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Da giovedì 28 giugno a domenica 1 luglio si terranno ad Auronzo gli Europei junior e under 23 di canoa velocità. In quattro giorni di gare verranno assegnati 36 titoli, 10 sui 200 e sui 1000 e ben 16 sui 500 metri. Al momento non è prevista la copertura televisiva dell’evento.

Di seguito il programma completo della rassegna.

Giovedì 28 giugno

ore 09.00-11.40 Batterie junior e under 23 1000 m

ore 11.50-12.30 Batterie junior 500 m

ore 15.00-16.50 Batterie junior e under 23 500 m

Venerdì 29 giugno

ore 09.00-11.40 Semifinali junior e under 23 500 e 1000 m

ore 14.35-14.50 Semifinali junior e under 23 500 m

ore 15.00-17,10 Batterie junior e under 23 200 m

Sabato 30 giugno

ore 09.00-10.10 Finali junior 1000 m

ore 10.40-11.45 Finali under 23 1000 m

ore 15.00-16.20 Semifinali junior e under 23 200 m

Domenica 1 luglio

ore 09.00-12.40 Finali junior e under 23 500 m

ore 14.30-17.05 Finali junior e under 23 200 m













Foto: Federcanoa

robertosantangelo@oasport.it