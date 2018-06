Canoa slalom, Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018: eliminati in semifinale Giovanni De Gennaro e Marcello Beda

Si conclude senza acuti azzurri la prima tappa della Coppa del Mondo di canoa slalom, terminata oggi a Liptovsky Mikulas: in Slovacchia nel K1 maschile fuori in semifinale Giovanni De Gennaro e Marcello Beda, mentre non erano rimaste azzurre in gara nel C1 femminile.

Nel K1 maschile fuori nelle semifinali Giovanni De Gennaro e Marcello Beda: il primo salta una porta e chiude 39°, mentre il secondo, seppur con due sole penalità, arriva 22°. In finale successo del tedesco Sebastian Schubert in 92.06, che batte per 0.71 il polacco Dariusz Popela e per 0.95 il britannico Joseph Clarke.

Nel C1 femminile vittoria dell’australiana Jessica Fox in 106.34, che fa il vuoto alle sue spalle, denotando una superiorità imbarazzante. La ceca Tereza Fiserova è seconda, ma a 7.62, mentre la britannica Mallory Franklin è terza a 8.76. Oltre i 10″ di ritardo tutte le altre contendenti.













Foto: Pier Colombo

robertosantangelo@oasport.it