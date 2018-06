Calendario Mondiali 2018, tutte le partite di oggi (giovedì 21 giugno): orari e come vederle in tv e streaming

Oggi giovedì 21 giugno sono in programma tre partite ai Mondiali 2018 di calcio. Ci aspetta una giornata scoppiettante con il big match serale che catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati: Argentina e Croazia si troveranno una di fronte all’altra a Nizhny Novgorod in un incontro che si preannuncia davvero pirotecnico e scoppiettante. L’Albiceleste di Leo Messi, bloccata all’esordio dall’Islanda, è desiderosa di riscatto: la Pulce vuole tornare al gol dopo aver sbagliato il calcio di rigore, una vittoria è fondamentale nell’insidioso gruppo D dove invece i croati di Mandzukic hanno già battuto la Nigeria.

Si completerà il gruppo C. Alle ore 17.00 toccherà alla Francia che, dopo il sofferto successo sull’Australia, cercherà di convincere nel match contro il volitivo Perù. Alle 14.00, invece, la Danimarca punterà alla seconda vittoria consecutiva proprio contro gli aussies che si giocano le loro chance di qualificazione agli ottavi di finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle partite di oggi (giovedì 21 giugno) ai Mondiali 2018 di calcio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Mediaset, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDÌ 21 GIUGNO:

14.00 Danimarca vs Australia (gruppo C, a Samara)

17.00 Francia vs Perù (gruppo C, a Ekaterinburg)

20.00 Argentina vs Croazia (gruppo D, a Nizhny Novgorod)

SU CHE CANALE VEDERE LE PARTITE DI OGGI AI MONDIALI 2018?

Francia-Perù e Danimarca-Australia saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Argentina-Croazia sarà visibile in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5. Il big match sarà trasmesso anche su Mediaset Extra (canale 34) col commento della Gialappa’s Band.

Tutte le partite saranno anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: CP DC Press / Shutterstock.com