Calendario Mondiali 2018: il tabellone dagli ottavi alla finale. Date, programma, orari e tv

Si è definito il tabellone della fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2018 di calcio. La conclusione dei vari gironi ha definito le 16 squadre che continueranno la loro avventura nella rassegna iridata e che potranno così continuare a inseguire il sogno di alzare la Coppa sotto il cielo di Mosca, capitale russa dove si disputerà la Finale il prossimo 15 luglio. Si incomincia dunque con gli ottavi di finale dove le otto vincitrici dei gruppi sfideranno le seconde classificate in un match da dentro o fuori: chi vincerà al termine dei tempi regolamentari (in caso di parità si proseguirà con supplementari e calci di rigore) avanzerà ai quarti di finale e via dicendo.

Il tabellone dei Mondiali 2018 di calcio sembra essere abbastanza sbilanciato. Da una parte, infatti, la super sfida tra Francia e Argentina ma anche la presenza del Brasile, del Portogallo e dell’Uruguay. Dall’altra, invece, la Spagna sembra avere un’autostrada anche se non deve sottovalutare la Russia e la Croazia. Ci aspettano delle partite estremamente appassionanti e avvincenti, delle super sfide davvero imperdibili e aperte a ogni risultato. Gli ottavi di finale si disputeranno da sabato 30 giugno a martedì 3 luglio, poi due giorni di riposo e spazi ai quarti di finale (6-7 luglio): si giocheranno due partite al giorno, alle ore 16.00 e alle ore 20.00.

Di seguito il tabellone dei Mondiali 2018 di calcio, dagli ottavi di finale alla Finale di Mosca. Tutto il calendario, il programma dettagliato e tutti gli orari. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TABELLONE MONDIALI 2018:

Uruguay vs Portogallo

Francia vs Argentina

Brasile vs Messico

Belgio vs Giappone

Spagna vs Russia

Croazia vs Danimarca

Svezia vs Svizzera

Colombia vs Inghilterra

CALENDARIO MONDIALI 2018

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Ottavo di finale 1: Francia vs Argentina (a Kazan)

20.00 Ottavo di finale 2: Uruguay vs Portogallo (a Sochi)

DOMENICA 1° LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 3: Spagna vs Russia (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 4: Croazia vs Danimarca (a Nizhny Novgorod)

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Brasile vs Messico (a Samara)

20.00 Ottavo di finale 6: Belgio vs Giappone (a Rostov)

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 7: Svezia vs Svizzera (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 8: Colombia vs Inghilterra (a San Pietroburgo)

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 1 (a Nizhny Novgorod)

20.00 Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 6 (a Kazan)

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 7 vs Vincente Ottavo di finale 8 (a Samara)

20.00 Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 3 vs Vincente Ottavo di finale 4 (a Sochi)

MARTEDÌ 10 LUGLIO:

20.00 Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2 (a San Pietroburgo)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO:

20.00 Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4 (a Mosca)

SABATO 14 LUGLIO:

16.00 Finale per il terzo posto (a San Pietroburgo)

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio (a Mosca)













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com