Calendario Mondiali 2018, il programma delle partite di oggi (martedì 26 giugno): orari e come vederle in tv e streaming

Oggi martedì 26 giugno si giocano quattro partite ai Mondiali 2018 di calcio, si completano i gruppi C e D. Si preannuncia grande spettacolo anche perché può succedere davvero di tutto. Enorme attesa sull’Argentina di Leo Messi, costretta a battere la Nigeria e a sperare che l’Islanda non superi la Croazia con una migliore differenza reti: l’Albiceleste è appesa a un filo, non può sbagliare se vuole qualificarsi agli ottavi di finale e proseguire la propria avventura.

Toccherà anche alla Francia che nel pomeriggio affronterà la Danimarca: ai nordici basta un punto per passare il turno, ai transalpini basta il pareggio per chiudere al primo posto. L’Australia deve invece assolutamente battere il Perù e sperare nel successo dei galletti per sperare di volare agli ottavi di finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite di oggi martedì 26 giugno ai Mondiali 2018. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Italia 1 e su Canale 20, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDÌ 26 GIUGNO:

16.00 Danimarca vs Francia (gruppo C, a Mosca)

16.00 Australia vs Perù (gruppo C, a Sochi)

20.00 Nigeria vs Argentina (gruppo D, a San Pietroburgo)

20.00 Islanda vs Croazia (gruppo D, a Rostov)

MONDIALI 2018: COME VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

Danimarca-Francia e Nigeria-Argentina saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro su Italia 1.

Australia-Perù e Islanda-Croazia saranno invece visibili in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 20.

Diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com