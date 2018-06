Calendario Mondiali 2018, il programma delle partite di oggi (lunedì 25 giugno): orari e come vederle in tv e streaming

Oggi lunedì 25 giugno si giocano quattro partite ai Mondiali 2018 di calcio. Giornata intensissima, si chiudono i gruppi A e B della rassegna iridata e conosceremo i primi due ottavi di finale della rassegna iridata. Nel pomeriggio lo scontro diretto tra Russi e Uruguay vale il primo posto nel girone A: i padroni di casa hanno a loro disposizione due risultati su tre, la Celeste di Cavani e Suarez dovrà superarsi per chiudere in testa. In serata, invece, la sfida a distanza tra Portogallo e Spagna: lusitani contro l’Iran, Furie Rosse contro il Marocco e scontro apertissimo a suon di gol.

Cambia il palinsesto rispetto a come eravamo stati abituati negli ultimi dieci giorni: due partite in contemporanea alle ore 16.00 e altre due alle ore 20.00. Dunque un incontro sarà trasmesso su Canale 20 e l’altro su Italia 1. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite di oggi lunedì 25 giugno ai Mondiali 2018 di calcio.

LUNEDÌ 25 GIUGNO:

16.00 Uruguay vs Russia (gruppo A)

16.00 Arabia Saudita vs Egitto (gruppo A)

20.00 Spagna vs Marocco (gruppo B)

20.00 Iran vs Portogallo (gruppo B)

MONDIALI 2018: DOVE VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

Russia-Uruguay e Portogallo-Iran saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Arabia Saudita-Egitto e Spagna-Marocco saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 20.

Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com