Calendario Giochi del Mediterraneo 2018: date, programma, orari e tv. Che spettacolo a Tarragona

I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) da venerdì 22 giugno a domenica 1° luglio. La rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum torna a essere protagonista dopo addirittura cinque anni dall’ultima volta, una lunga assenza dovuta a problemi economici. L’Italia vuole confermarsi sul trono della competizione dopo aver vinto il medagliere nelle ultime quattro edizioni: da Almeria 2005 gli azzurri sono imbattibili e cercheranno di confermarsi ancora una volta rimpinguando un bottino ricchissimi di ori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari dei Giochi del Mediterraneo 2018. OA Sport proporrà una copertura totale e capillare dell’evento: DIRETTA LIVE scritta generale e tematica sui vari eventi per non perdersi davvero nulla di quello che succederà a Tarragona. Prevista la diretta streaming su Olympic Channel, non sono previste dirette tv sul digitale terrestre.

VENERDÌ 22 GIUGNO:

09.00 TIRO CON L’ARCO – Individuale, qualificazioni (maschile)

09.00 TIRO CON L’ARCO – Individuale, qualificazioni (femminile)

10.00 CALCIO – Fase a gironi, Turchia vs Francia

10.00 CALCIO – Fase a gironi, Algeria vs Spagna

10.00 VOLLEY – Fase a gironi, Italia-Grecia (femminile)

10.00 VOLLEY – Fase a gironi, Italia-Grecia (maschile)

12.00 VOLLEY – Fase a gironi, Turchia-Bosnia Erzegovina (femminile)

12.00 VOLLEY – Fase a gironi, Francia-Croazia (maschile)

13.00 CALCIO – Fase a gironi, Grecia vs Bosnia Erzegovina

13.00 CALCIO – Fase a gironi, Italia vs Marocco

21.00 CERIMONIA D’APERTURA

SABATO 23 GIUGNO:

09.00 KARATE – 50kg, eliminatorie e ripescaggi (femminile)

09.00 KARATE – 55kg, eliminatorie e ripescaggi (femminile)

09.00 CANOA – K1 500m, batterie (femminile)

09.20 CANOA – K1 500m, batterie (maschile)

09.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale, eliminatorie (maschile)

09.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale, eliminatorie (femminile)

09.30 NUOTO – 800m stile libero, batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 200m stile libero, batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 100m stile libero, batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 50m dorso, batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 50m dorso, batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 100m farfalla, batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 100m farfalla, batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 200m rana, batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 200m rana, batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 200m misti, batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 400m misti, batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 4x100m stile libero, batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 4x200m stile libero, batterie (femminile)

09.50 CANOA – K1 200m, batterie (femminile)

10.00 SCI NAUTICO – Slalom, primo round – seconda serie (maschile)

10.00 BADMINTON – Eliminatorie (maschile)

10.00 BADMINTON – Eliminatorie (femminile)

10.00 VOLLEY – Fase a gironi, Croazia-Albania (femminile)

10.00 VOLLEY – Fase a gironi, Egitto-Macedonia (maschile)

10.10 CANOA – K1 200m, batterie (maschile)

10.40 CANOA – K2 500m, Semifinali (femminile)

11.00 TRIATHLON – Sprint individuale (maschile)

11.00 SCI NAUTICO – Slalom, primo round – seconda serie (femminile)

11.00 KARATE – 60kg, eliminatorie e ripescaggi (maschile)

11.00 KARATE – 67kg, eliminatorie e ripescaggi (maschile)

12.00 VOLLEY – Fase a gironi, Algeria-Slovenia (femminile)

12.00 VOLLEY – Fase a gironi, Tunisia-Albania (maschile)

12.00 SCI NAUTICO – Slalom, primo round – prima serie (maschile)

12.00 VELA – Laser, Regata

12.00 VELA – Laser Radial, Regata

12.00 VELA – RS:X, Regata (maschile)

12.00 VELA – RS:X, Regata (femminile)

12.10 CANOA – K1 500m, Semifinali (maschile)

12.30 CANOA – K1 200m, Semifinali (femminile)

12.30 TRIATHLON – Sprint individuale (femminile)

12.40 CANOA – K1 200m, Semifinali (maschile)

12.45 SCI NAUTICO – Slalom, primo round – prima serie (femminile)

12.50 CANOA – K2 500m, Semifinali (maschile)

13.00 KARATE – 50kg, Finali (femminile)

13.15 KARATE – 55kg, Finali (femminile)

13.45 KARATE – 60kg, Finali (maschile)

14.00 KARATE – 67kg, Finali (maschile)

15.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni con annessa gara a squadre (femminile)

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – 62kg (maschile)

15.00 SCI NAUTICO – Slalom, secondo round – seconda serie (maschile)

15.00 SCI NAUTICO – Slalom, secondo round – seconda serie (femminile)

16.00 VOLLEY – Fase a gironi, Egitto-Portogallo (femminile)

16.00 VOLLEY – Fase a gironi, Portogallo-Grecia (maschile)

16.00 KARATE – 61kg, eliminatorie e ripescaggi (femminile)

16.00 KARATE – 68kg, eliminatorie e ripescaggi (femminile)

16.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale: quarti, semifinali e Finali (maschile)

16.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale: quarti, semifinali e Finali (femminile)

17.00 SCI NAUTICO – Slalom, secondo round – prima serie (maschile)

17.30 NUOTO – 800m stile libero, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 200m stile libero, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 100m stile libero, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 50m dorso, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 50m dorso, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 100m farfalla, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 100m farfalla, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 200m rana, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 200m rana, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 200m misti, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 400m misti, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 4x100m stile libero, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 4x200m stile libero, Finale (femminile)

17.45 SCI NAUTICO – Slalom, secondo round – prima serie (femminile)

18.00 VOLLEY – Fase a gironi, Cipro-Grecia (femminile)

18.00 VOLLEY – Fase a gironi, Algeria-Croazia (maschile)

18.00 KARATE – 75kg, eliminatorie e ripescaggi (maschile)

18.00 SOLLEVAMENTO PESI – 46kg (femminile)

19.00 KARATE – 61kg, Finali (femminile)

19.15 KARATE – 68kg, Finali (femminile)

19.30 KARATE – 75kg, Finali (maschile)

DOMENICA 24 GIUGNO:

09.00 KARATE – +84kg, eliminatorie e ripescaggi (maschile)

09.00 KARATE – 84kg, eliminatorie e ripescaggi (maschile)

09.15 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri, qualificazioni (femminile)

09.30 NUOTO – 400m misti, Batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 200m misti, Batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 100m stile libero, Batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 100m rana, Batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 100m rana, Batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 50m farfalla, Batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 50m farfalla, Batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 100m dorso, Batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 100m dorso, Batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 1500m stile libero, Batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 4x100m stile libero, Batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 4x200m stile libero, Batterie (maschile)

10.00 TIRO CON L’ARCO – Team Event: quarti, semifinali e Finali (maschile)

10.00 TIRO CON L’ARCO – Team Event: quarti, semifinali e Finali (femminile)

10.00 LOTTA – Greco-romana 87kg, eliminatorie

10.00 LOTTA – Greco-romana 77kg, eliminatorie

10.00 LOTTA – Greco-romana 60kg, eliminatorie

10.00 LOTTA – Greco-romana 67kg, eliminatorie

10.00 LOTTA – Greco-romana 97kg, eliminatorie

10.00 CANOA – K1 500m, Finale (femminile)

10.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Spagna-Slovenia (femminile)

10.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Spagna-Grecia (maschile)

10.10 CANOA – K1 500m, Finale (maschile)

10.40 CANOA – K1 200m, Finale (femminile)

10.45 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri, qualificazioni (maschile)

11.00 SOLLEVAMENTO PESI – 69kg (maschile)

11.00 KARATE – +68kg, eliminatorie e ripescaggi (femminile)

11.00 CANOA – K1 200m, Finale (maschile)

11.00 CALCIO – Fase a gironi, Spagna vs Macedonia

11.00 BADMINTON – Eliminatorie (maschile)

11.00 SCHERMA – Spada, eliminatore (maschile)

11.00 SCI NAUTICO – Slalom, Finale (femminile)

11.00 VOLLEY – Fase a gironi, Spagna-Bosnia Erzegovina (femminile)

11.00 VOLLEY – Fase a gironi, Spagna-Macedonia (maschile)

11.20 CANOA – K2 500m, Finale (maschile)

12.00 SCI NAUTICO – Slalom, Finale (maschile)

12.00 BADMINTON – Eliminatorie (femminile)

12.00 KARATE – 84kg, Finali (maschile)

12.00 VELA – Laser, Regata

12.00 VELA – Laser Radial, Regata

12.00 VELA – RS:X, Regata (maschile)

12.00 VELA – RS:X, Regata (femminile)

12.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Grecia-Italia (femminile)

12.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Slovenia-Montenegro (maschile)

12.15 KARATE – +68kg, Finali (femminile)

12.30 KARATE – +84kg, Finali (maschile)

12.30 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri, Finale (femminile)

13.00 SCHERMA – Fioretto, eliminatore (femminile)

13.00 SCHERMA – Sciabola, eliminatore (femminile)

14.00 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri, Finale (maschile)

15.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni con annessa gara a squadre (maschile)

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – 53kg (femminile)

16.00 BADMINTON – Eliminatorie (maschile)

16.00 VOLLEY – Fase a gironi, Francia-Albania (femminile)

16.00 VOLLEY – Fase a gironi, Turchia-Albania (maschile)

17.00 CALCIO – Fase a gironi, Turchia vs Grecia

17.00 BADMINTON – Eliminatorie (femminile)

17.00 LOTTA – Greco-romana 87kg, Semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 77kg, Semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 60kg, Semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 67kg, Semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 97kg, Semifinali

17.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Croazia-Italia (maschile)

17.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Turchia-Macedonia (femminile)

17.30 NUOTO – 400m misti, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 200m misti, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 100m stile libero, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 100m rana, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 100m rana, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 50m farfalla, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 50m farfalla, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 100m dorso, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 100m dorso, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 1500m stile libero, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 4x100m stile libero, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 4x200m stile libero, Finale (maschile)

18.00 VOLLEY – Fase a gironi, Algeria-Portogallo (femminile)

18.00 VOLLEY – Fase a gironi, Italia-Portogallo (maschile)

18.00 SCHERMA – Spada, Finali (maschile)

18.00 SCHERMA – Fioretto, Finali (femminile)

18.00 SCHERMA – Sciabola, Finali (femminile)

18.00 SOLLEVAMENTO PESI – 58kg (femminile)

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Egitto-Serbia (maschile)

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Turchia-Macedonia (femminile)

20.00 CALCIO – Fase a gironi, Marocco vs Libia

20.00 CALCIO – Fase a gironi, Francia vs Bosnia Erzegovina

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Macedonia-Turchia (maschile)

LUNEDÌ 25 GIUGNO:

08.30 GOLF – Torneo individuale e a squadre, primo giro (maschile e femminile)

09.00 TIRO A VOLO – Trap, qualificazioni (maschile)

09.00 TIRO A VOLO – Trap, qualificazioni (femminile)

09.15 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, qualificazioni (femminile)

09.30 NUOTO – 50m stile libero, Batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 50m stile libero, Batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 50m rana, Batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 50m rana, Batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 200m farfalla, Batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 200m farfalla, Batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 400m stile libero, Batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 400m stile libero, Batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 4x100m misti, Batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 4x100m misti, Batterie (femminile)

10.00 LOTTA – Greco-romana 87kg, ripescaggi

10.00 LOTTA – Greco-romana 77kg, ripescaggi

10.00 LOTTA – Greco-romana 60kg, ripescaggi

10.00 LOTTA – Greco-romana 67kg, ripescaggi

10.00 LOTTA – Greco-romana 97kg, ripescaggi

10.00 LOTTA – Libera 65kg, eliminatorie (maschile)

10.00 LOTTA – Libera 74kg, eliminatorie (maschile)

10.00 LOTTA – Libera 86kg, eliminatorie (maschile)

10.00 LOTTA – Libera 97kg, eliminatorie (maschile)

10.00 PALLAMANO – Spagna-Grecia (femminile)

10.00 PALLAMANO – Spagna-Portogallo (maschile)

10.45 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, qualificazioni (maschile)

11.00 VOLLEY – Fase a gironi, Egitto-Slovenia (femminile)

11.00 VOLLEY – Fase a gironi, Francia-Algeria (maschile)

11.00 SCHERMA – Spada, eliminatorie (femminile)

11.00 SOLLEVAMENTO PESI – 77kg (maschile)

11.00 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale individuale, Finale (maschile)

11.00 BADMINTON – Individuale, semifinali (maschile)

11.45 BADMINTON – Individuale, semifinali (femminile)

12.00 VELA – Laser, Regata

12.00 VELA – Laser Radial, Regata

12.00 VELA – RS:X, Regata (maschile)

12.00 VELA – RS:X, Regata (femminile)

12.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Slovenia-Tunisia (maschile)

12.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Slovenia-Portogallo (femminil)

12.30 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, Finale (femminile)

14.00 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, Finale (maschile)

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – 63kg (femminile)

15.00 TIRO A VOLO – Trap, Finale (femminile)

16.00 VOLLEY – Fase a gironi, Italia-Cipro (femminile)

16.00 VOLLEY – Fase a gironi, Egitto-Spagna (maschile)

16.00 BOXE – Eliminatorie (maschili, tutte le categorie)

16.00 BADMINTON – Doppio, finale per il bronzo (maschile)

16.45 BADMINTON – Doppio, finale per l’oro (maschile)

16.45 BADMINTON – Doppio, finale per il bronzo (femminile)

17.00 LOTTA – Greco-romana 87kg, semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 77kg, semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 60kg, semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 67kg, semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 97kg, semifinali

17.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Croazia-Algeria (maschile)

17.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Montenegro-Turchia (femminile)

17.30 BADMINTON – Doppio, finale per l’oro (femminile)

17.30 NUOTO – 4x100m misti, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 4x100m misti, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 50m stile libero, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 50m stile libero, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 50m rana, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 50m rana, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 200m farfalla, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 200m farfalla, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 200m dorso, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 200m dorso, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 400m stile libero, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 400m stile libero, Finale (femminile)

18.00 SCHERMA – Spada, Finali (femminile)

18.00 VOLLEY – Fase a gironi, Turchia-Spagna (femminile)

18.00 VOLLEY – Fase a gironi, Tunisia-Turchia (maschile)

19.00 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale individuale, Finale (femminile)

19.00 LOTTA – Greco-romana 87kg, Finali

19.00 LOTTA – Greco-romana 77kg, Finali

19.00 LOTTA – Greco-romana 60kg, Finali

19.00 LOTTA – Greco-romana 67kg, Finali

19.00 LOTTA – Greco-romana 97kg, Finali

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Serbia-Egitto (femminile)

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Egitto-Macedonia (maschile)

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Serbia-Turchia (maschile)

MARTEDÌ 26 GIUGNO:

08.30 GOLF – Torneo individuale e a squadre, secondo giro (maschile e femminile)

09.00 TENNIS – Doppio, ottavi di finale (maschile)

09.00 TENNIS – Doppio, ottavi di finale (femminile)

09.00 TENNIS – Singolare, primo turno (maschile)

09.00 TENNIS – Singolare, primo turno (individuale)

09.00 TIRO A VOLO – Qualificazioni (maschile)

09.30 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (maschile)

09.30 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (femminile)

10.00 VOLLEY – Quarto di finale 1 (maschile)

10.00 LOTTA – Libera 65kg, ripescaggi (maschile)

10.00 LOTTA – Libera 74kg, ripescaggi (maschile)

10.00 LOTTA – Libera 86kg, ripescaggi (maschile)

10.00 LOTTA – Libera 97kg, ripescaggi (maschile)

10.00 LOTTA – Libera 50kg, eliminatorie (femminile)

10.00 LOTTA – Libera 53kg, eliminatorie (femminile)

10.00 LOTTA – Libera 57kg, eliminatorie (femminile)

10.00 LOTTA – Libera 62kg, eliminatorie (femminile)

10.00 LOTTA – Libera 68kg, eliminatorie (femminile)

10.00 BADMINTON – Individuale, finale per il bronzo (maschile)

10.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Spagna-Portogallo (femminile)

10.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Grecia-Portogallo (maschile)

10.45 BADMINTON – Individuale, finale per il bronzo (femminile)

11.00 VOLLEY – Fase a gironi, Croazia-Francia (femminile)

11.00 SOLLEVAMENTO PESI – 85kg (maschile)

11.00 CALCIO – Fase a gironi, Grecia vs Francia

11.30 BADMINTON – Individuale, finale per l’oro (maschile)

11.30 BADMINTON – Individuale, finale per l’oro (femminile)

12.00 VOLLEY – Quarto di finale 2 (maschile)

12.00 TIRO A VOLO – Trap, Finale (maschile)

12.00 VELA – Laser, Regata

12.00 VELA – Laser Radial, Regata

12.00 VELA – RS:X, Regata (maschile)

12.00 VELA – RS:X, Regata (femminile)

12.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Slovenia-Italia (femminile)

12.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Montenegro-Tunisia

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – 69kg (femminile)

16.00 BOXE – Eliminatorie (maschili, tutte le categorie)

16.00 VOLLEY – Quarti di finale 3 (maschile)

16.00 VOLLEY – Fase a gironi, Algeria-Egitto (femminile)

17.00 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (maschile)

17.00 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (femminile)

17.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finale di Specialità (maschile e femminile)

17.00 CALCIO – Fase a gironi, Macedonia vs Algeria

17.00 LOTTA – Greco-romana 87kg, semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 77kg, semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 60kg, semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 67kg, semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 97kg, semifinali

17.00 LOTTA – Libera 65kg, semifinali (maschile)

17.00 LOTTA – Libera 74kg, semifinali (maschile)

17.00 LOTTA – Libera 86kg, semifinali (maschile)

17.00 LOTTA – Libera 97kg, semifinali (maschile)

17.00 LOTTA – Libera 50kg, semifinali (femminile)

17.00 LOTTA – Libera 53kg, semifinali (femminile)

17.00 LOTTA – Libera 57kg, semifinali (femminile)

17.00 LOTTA – Libera 62kg, semifinali (femminile)

17.00 LOTTA – Libera 68kg, semifinali (femminile)

17.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Italia-Algeri (maschile)

17.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Montenegro-Egitto (femminile)

18.00 VOLLEY – Quarti di finale 4 (maschile)

18.00 VOLLEY – Fase a gironi, Portogallo-Slovenia (femminile)

18.00 SOLLEVAMENTO PESI – 94kg (maschile)

19.00 LOTTA – Libera 65kg, Finali (maschile)

19.00 LOTTA – Libera 74kg, Finali (maschile)

19.00 LOTTA – Libera 86kg, Finali (maschile)

19.00 LOTTA – Libera 97kg, Finali (maschile)

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Serbia-Macedonia (femminile)

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Egitto-Turchia (maschile)

20.00 CALCIO – Fase a gironi, Italia vs Libia

20.00 CALCIO – Fase a gironi, Bosnia Erzegovina vs Turchia

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Serbia-Macedonia (maschile)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO:

08.30 GOLF – Torneo individuale e a squadre, terzo giro (maschile e femminile)

09.00 TENNIS – Doppio, quarti di finale (maschile)

09.00 TENNIS – Doppio, quarti di finale (femminile)

09.00 TENNIS – Singolare, ottavi di finale (maschile)

09.00 TENNIS – Singolare, ottavi di finale (femminile)

09.30 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (maschile)

09.30 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (femminile)

10.00 CICLISMO SU STRADA – Gara in linea (femminile)

10.00 VOLLEY – Quarti di finale 1 (femminile)

10.00 BASKET 3X3 – Girone eliminatorio (maschile)

10.00 BASKET 3X3 – Girone eliminatorio (femminile)

10.00 JUDO – 60kg, eliminatorie (maschile)

10.00 JUDO – 66kg, eliminatorie (maschile)

10.00 JUDO – 48kg, eliminatorie (femminile)

10.00 JUDO – 52kg, eliminatorie (femminile)

10.00 JUDO – 57kg, eliminatorie (femminile)

10.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Spagna vs Italia (femminile)

10.00 PALLAMANO – Quarti di finale 1 (maschile)

11.00 PALLANUOTO – Fase a gironi, Serbia-Montenegro (maschile)

11.00 SOLLEVAMENTO PESI – 75kg (femminile)

12.00 VELA – Laser, Regata

12.00 VELA – Laser Radial, Regata

12.00 VELA – RS:X, Regata (maschile)

12.00 VELA – RS:X, Regata (femminile)

12.00 VOLLEY – Quarti di finale 2 (femminile)

12.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Grecia vs Portogallo (femminile)

12.00 PALLAMANO – Quarti di finale 2 (maschile)

12.30 PALLANUOTO – Fase a gironi, Francia-Portogallo (maschile)

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – 105kg (maschile)

15.00 SPORT EQUESTRI – Gara a squadre

16.00 VOLLEY – Quarti di finale 3 (femminile)

16.00 BOXE – Eliminatorie (maschili, tutte le categorie)

16.00 PALLANUOTO – Fase a gironi, Grecia-Italia (maschile)

17.00 TENNISTAVOLO – Singolare: quarti di finale e semifinali (maschile)

17.00 TENNISTAVOLO – Singolare: quarti di finale e semifinali (femminile)

17.00 BASKET 3X3 – Girone eliminatorio (maschile)

17.00 JUDO – 60kg, Finali (maschile)

17.00 JUDO – 66kg, Finali (maschile)

17.00 JUDO – 48kg, Finali (femminile)

17.00 JUDO – 52kg, Finali (femminile)

17.00 JUDO – 57kg, Finali (femminile)

17.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Montenegro vs Macedonia (femminile)

17.00 PALLAMANO – Quarti di finale 3 (maschile)

17.30 PALLANUOTO – Fase a gironi, Spagna-Turchia (maschile)

18.00 VOLLEY – Quarti di finale 4 (femminile)

18.00 CICLISMO SU STRADA – Gara in linea (maschile)

18.00 LOTTA – Libera 50kg, ripescaggi (femminile)

18.00 LOTTA – Libera 53kg, ripescaggi (femminile)

18.00 LOTTA – Libera 57kg, ripescaggi (femminile)

18.00 LOTTA – Libera 62kg, ripescaggi (femminile)

18.00 LOTTA – Libera 68kg, ripescaggi (femminile)

18.30 ATLETICA – Lancio del martello, Finale (femminile)

19.00 LOTTA – Libera 50kg, Finali (femminile)

19.00 LOTTA – Libera 53kg, Finali (femminile)

19.00 LOTTA – Libera 57kg, Finali (femminile)

19.00 LOTTA – Libera 62kg, Finali (femminile)

19.00 LOTTA – Libera 68kg, Finali (femminile)

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Turchia vs Egitto (femminile)

19.00 PALLAMANO – Quarti di finale 4 (maschile)

19.00 ATLETICA – 400m ostacoli, Semifinali (maschile)

19.00 PALLANUOTO – Fase a gironi, Spagna-Grecia (femminile)

19.20 ATLETICA – 400m ostacoli, Semifinali (femminile)

19.45 ATLETICA – 800m, Semifinali (femminile)

20.00 ATLETICA – Getto del peso, Finale (maschile)

20.15 ATLETICA – 100m ostacoli, Semifinali (femminile)

20.15 ATLETICA – Salto in lungo, Finale (femminile)

20.30 ATLETICA –100m, Semifinali (maschile)

20.30 PALLANUOTO – Fase a gironi, Italia-Francia (maschile)

20.50 ATLETICA – 100m, Semifinali (femminile)

21.20 ATLETICA – 3000m siepi, Finale (maschile)

21.25 ATLETICA – 5000m, Finale (maschile)

GIOVEDÌ 28 GIUGNO:

08.30 GOLF – Torneo individuale e a squadre, quarto giro (maschile e femminile)

08.30 CANOTTAGGIO – Singolo pesi leggeri, batterie (maschile)

08.50 CANOTTAGGIO – Singolo, batterie (femminile)

09.00 TENNIS – Doppio, semifinali (maschile)

09.00 BEACH VOLLEY – Eliminatorie (maschile)

09.00 BEACH VOLLEY – Eliminatorie (femminile)

09.00 BOCCE – Volo tiro progressivo, prima fase (maschile)

09.10 CANOTTAGGIO – Singolo, batterie (maschile)

09.30 CANOTTAGGIO – Singolo pesi leggeri, batterie (femminile)

09.30 TENNISTAVOLO – Singolare, Finali per le medaglie (maschile)

09.30 TENNISTAVOLO – Singolare, Finali per le medaglie (femminile)

10.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, prima fase (maschile)

10.00 BOCCE – Volo tiro progressivo, prima fase (femminile)

10.00 BASKET 3X3 – Girone eliminatorio (maschile)

10.00 BASKET 3X3 – Girone eliminatorio (femminile)

10.00 TAEKWONDO – 49kg, turni preliminari (femminile)

10.00 TAEKWONDO – 57kg, turni preliminari (femminile)

10.00 TAEKWONDO – +80kg, turni preliminari (maschile)

10.00 JUDO – 73kg, eliminatorie (maschile)

10.00 JUDO – 81kg, eliminatorie (maschile)

10.00 JUDO – 90kg, eliminatorie (maschile)

10.00 JUDO – 63kg, eliminatorie (femminile)

10.00 JUDO – 70kg, eliminatorie (femminile)

10.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Slovenia vs Grecia (femminile)

10.10 CANOTTAGGIO – Doppio pesi leggeri, batterie (maschile)ù

11.00 PALLANUOTO – Fase a gironi, Serbia-Francia (maschile)

11.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, prima fase (femminile)

11.00 TENNIS – Doppio, semifinali (femminile)

12.00 VELA – Laser, Regata

12.00 VELA – Laser Radial, Regata

12.00 VELA – RS:X, Regata (maschile)

12.00 VELA – RS:X, Regata (femminile)

12.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Italia vs Portogallo (femminile)

12.30 PALLANUOTO – Fase a gironi, Montenegro-Portogallo (maschile)

15.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, prima fase (maschile)

15.00 SPORT EQUESTRI – Gara individuale

15.30 BEACH VOLLEY – Eliminatorie (maschile)

15.30 BEACH VOLLEY – Eliminatorie (femminile)

15.45 BOCCE – Petanque tiro di precisione, prima fase (femminile)

16.00 PALLANUOTO – Fase a gironi, Grecia-Spagna (maschile)

16.00 TENNIS – Singolare, quarti di finale (maschile)

16.00 BOXE – Eliminatorie (maschili, tutte le categorie)

16.00 TAEKWONDO – 49kg, semifinali (femminile)

16.00 TAEKWONDO – 57kg, semifinali (femminile)

16.00 TAEKWONDO – +80kg, semifinali (maschile)

16.00 VOLLEY – Semifinale 1 (maschile)

17.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, fase a gironi (maschile)

17.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, fase a gironi (femminile)

17.00 CALCIO – Semifinale 1

17.00 BASKET 3X3 – Girone eliminatorio (femminile)

17.00 BASKET 3X3 – Quarti di finale (maschile)

17.00 BASKET 3X3 – Quarti di finale (femminile)

17.00 JUDO – 73kg, Finali (maschile)

17.00 JUDO – 81kg, Finali (maschile)

17.00 JUDO – 90kg, Finali (maschile)

17.00 JUDO – 63kg, Finali (femminile)

17.00 JUDO – 70kg, Finali (femminile)

17.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Serbia vs Turchia (femminile)

17.30 PALLANUOTO – Fase a gironi, Italia-Turchia (maschile)

17.30 BOCCE – Volo tiro progressivo, prima fase (maschile)

17.30 BOCCE – Petanque tiro di precisione, quarti di finale (maschile)

18.00 TENNIS – Singolare, quarti di finale (femminile)

18.00 TAEKWONDO – 49kg, Finale (femminile)

18.00 TAEKWONDO – 57kg, Finale (femminile)

18.00 TAEKWONDO – +80kg, Finale (maschile)

18.00 VOLLEY – Semifinale 2 (maschile)

18.30 BOCCE – Petanque tiro di precisione, quarti di finale (femminile)

18.30 BOCCE – Volo tiro progressivo, prima fase (femminile)

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Macedonia vs Egitto (femminile)

19.00 PALLANUOTO – Fase a gironi, Portogallo-Spagna (femminile)

19.45 ATLETICA – 800m, Semifinali (maschile)

20.00 CALCIO – Semifinale 2

20.05 ATLETICA – 200m, Semifinali (femminile)

20.20 ATLETICA – 200m. Semifinali (maschile)

20.30 ATLETICA – Lancio del disco, Finale (femminile)

20.30 PALLANUOTO – Fase a gironi, Italia-Turchia (femminile)

20.40 ATLETICA – 110m ostacoli, Semifinali (maschile)

20.55 ATLETICA – 400m, Finale (femminile)

21.00 ATLETICA – 400m, Finale (maschile)

21.10 ATLETICA – 100m, Finale (femminile)

21.15 ATLETICA – 100m, Finale (maschile)

21.25 ATLETICA – 3000m siepi, Finale (femminile)

VENERDÌ 29 GIUGNO:

09.00 TENNIS – Doppio, Finali per le medaglie (maschile)

09.00 BEACH VOLLEY – Eliminatorie (femminile)

09.00 BEACH VOLLEY – Eliminatorie (maschile)

09.00 CANOTTAGGIO – Singolo pesi leggeri, ripescaggi (maschile)

09.20 CANOTTAGGIO – Singolo, ripescaggi (femminile)

09.30 CANOTTAGGIO – Singolo, ripescaggi (maschile)

09.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, fase a gironi (maschile)

09.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, fase a gironi (femminile)

09.30 BOCCE – Volo tiro progressivo, semifinali (maschile)

09.50 CANOTTAGGIO – Singolo pesi leggeri, ripescaggi (femminile)

10.00 BOCCE – Volo tiro progressivo, semifinali (femminile)

10.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, semifinali (maschile)

10.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, semifinali (femminile)

10.00 TAEKWONDO – 67kg, turni preliminari (femminile)

10.00 TAEKWONDO – 58kg, turni preliminari (maschile)

10.00 TAEKWONDO – 80kg, turni preliminari (maschile)

10.00 JUDO – 100kg, eliminatorie (maschile)

10.00 JUDO – +100kg, eliminatorie (maschile)

10.00 JUDO – 78kg, eliminatorie (femminile)

10.00 JUDO -+78kg, eliminatorie (femminile)

10.00 PALLAMANO – Semifinale 1 (maschile)

10.00 CANOTTAGGIO – Doppio, ripescaggio (maschile)

10.20 CANOTTAGGIO – Doppio pesi leggeri, ripescaggi (maschile)

11.00 TENNIS – Finali per le medaglie (femminile)

11.00 PALLANUOTO – Fase a gironi, Serbia-Portogallo (maschile)

11.00 GINNASTICA RITMICA – Qualificazioni (individuali)

12.00 VELA – Laser, Medal Race

12.00 VELA – Laser Radial, Medal Race

12.00 VELA – RS:X, Medal Race (maschile)

12.00 VELA – RS:X, Medal Race (femminile)

12.00 PALLAMANO – Semifinale 2 (maschile)

12.30 PALLANUOTO – Fase a gironi, Montenegro-Francia (maschile)

14.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, finale per il bronzo (maschile)

14.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, finale per il bronzo (femminile)

14.00 BOCCE – Raffa, prima fase (maschile)

14.00 BOCCE – Raffa, prima fase (femminile)

14.30 BOCCE – Petanque tiro di precisione, finale per l’oro (femminile)

15.30 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale (maschile)

15.30 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale (femminile)

16.00 TENNIS – Singolare, semifinali (maschile)

16.00 PALLANUOTO – Fase a gironi, Grecia-Turchia (maschile)

16.00 BOXE – Eliminatorie (maschili, tutte le categorie)

16.00 TAEKWONDO – 67kg, semifinali (femminile)

16.00 TAEKWONDO – 58kg, semifinali (maschile)

16.00 TAEKWONDO – 80kg, semifinali (maschile)

16.00 VOLLEY – Semifinale 1 (femminile)

16.00 BOCCE – Volo tiro progressivo, finale per il bronzo (maschile)

16.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, finale per l’oro (maschile)

16.00 BOCCE – Raffa, seconda fase (maschile)

16.00 BOCCE – Raffa, seconda fase (femminile)

16.30 BOCCE – Volo tiro progressivo, finale per il bronzo (femminile)

16.00 BOCCE – Volo tiro progressivo, finale per l’oro (maschile)

17.00 BOCCE – Petanque doppio, prima fase (maschile)

17.00 BOCCE – Petanque doppio, prima fase (femminile)

17.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, fase a gironi (femminile)

17.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, fase a gironi (maschile)

17.00 JUDO – 100kg, Finali (maschile)

17.00 JUDO – +100kg, Finali (maschile)

17.00 JUDO – 78kg, Finali (femminile)

17.00 JUDO -+78kg, Finali (femminile)

17.00 PALLAMANO – Semifinali 1 (femminile)

17.30 PALLANUOTO – Fase a gironi, Italia-Spagna (maschile)

17.30 BOCCE – Volo tiro progressivo, finale per l’oro (femminile)

18.00 BOCCE – Volo tiro precisione, prima fase (maschile)

18.00 BOCCE – Raffa, terza fase (maschile)

18.00 BOCCE – Raffa, terza fase (femminile)

18.00 TENNIS – Singolare, semifinali (femminile)

18.00 VOLLEY – Semifinale 2 (femminile)

18.00 BASKET 3X3 – Semifinali (maschile)

18.00 BASKET 3X3 – Semifinali (femminile)

18.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale (maschile)

18.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale (femminile)

18.00 TAEKWONDO – 67kg, Finale (femminile)

18.00 TAEKWONDO – 58kg, Finale (maschile)

18.00 TAEKWONDO – 80kg, Finale (maschile)

19.00 BOCCE – Volo tiro di precisione, prima fase (femminile)

19.00 BOCCE – Petanque doppio, seconda fase (maschile)

19.00 BOCCE – Petanque doppio, seconda fase (femminile)

19.00 BASKET 3X3 – Finale per il bronzo (maschile)

19.00 BASKET 3X3 – Finale per il bronzo (femminile)

19.00 PALLAMANO – Semifinale 2 (femminile)

19.00 PALLANUOTO – Fase a gironi, Grecia-Portogallo (femminile)

19.30 ATLETICA – Lancio del disco, Finale (maschile)

19.45 ATLETICA – Salto in alto, Finale (maschile)

20.00 BASKET 3X3 – Finale per l’oro (femminile)

20.00 ATLETICA – Salto triplo, Finale (femminile)

20.05 ATLETICA – 400m ostacoli, Finale (maschile)

20.15 ATLETICA – 200m, Finale (maschile)

20.25 ATLETICA – 200m, Finale (femminile)

20.30 PALLANUOTO – Fase a gironi, Francia-Turchia (femminile)

20.30 BASKET 3X3 – Finale per l’oro (maschile)

20.35 ATLETICA – 800m, Finale (femminile)

20.55 ATLETICA – 100m ostacoli, Finale (femminile)

21.05 ATLETICA – 1500m, Finale (maschile)

21.15 ATLETICA – 5000m, Finale (femminile)

SABATO 30 GIUGNO:

09.00 ATLETICA – Mezza maratona (maschile)

09.00 BOCCE – Petanque doppio, terza fase (maschile)

09.00 BOCCE – Petanque doppio, terza fase (femminile)0

09.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, quarti di finale e semifinali (femminile)

09.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, quarti di finale e semifinali (maschile)

09.30 CANOTTAGGIO – Singolo, Finale (femminile)

09.40 CANOTTAGGIO – Singolo pesi leggeri, Finale (femminile)

10.00 TENNIS – Singolare, finale per il bronzo (femminile)

10.00 TAEKWONDO – 68kg, turni preliminari (maschile)

10.00 TAEKWONDO – +67kg, turni preliminari (maschile)

10.00 CANOTTAGGIO – Singolo pesi leggeri, Finale (maschile)

10.00 CICLISMO SU STRADA – Cronometro (femminile)

10.00 ATLETICA – Mezza maratona (femminile)

10.00 CALCIO – Finale per il bronzo

10.00 BEACH VOLLEY – Semifinali (maschile)

10.00 BEACH VOLLEY – Semifinali (femminile)

10.00 BOCCE – Volo tiro di precisione, seconda fase (maschile)

10.00 BOCCE – Raffa, semifinali (maschile)

10.00 BOCCE – Raffa, semifinali (femminile)

10.10 CANOTTAGGIO – Singolo, Finale (maschile)

10.20 CANOTTAGGIO – Doppio, Finale (maschile)0

10.30 CANOTTAGGIO – Doppio pesi leggeri, Finale (maschile)

10.30 TENNIS – Singolare, finale per l’oro (femminile)

10.30 BOCCE – Petanque doppio, quarta fase (maschile)

10.30 BOCCE – Petanque doppio, quarta fase (femminile)

11.00 BOCCE – Volo tiro di precisione, seconda fase (femminile)

11.00 BOCCE – Raffa, finale per il bronzo (maschile)

11.00 BOCCE – Raffa, finale per il bronzo (femminile)

11.00 GINNASTICA RITMICA – Finali di specialità (individuali)

12.00 TENNIS – Finale per il bronzo (maschile)

12.30 TENNIS – Finale per l’oro (maschile)

12.30 CALCIO – Finale per l’oro

13.30 BOCCE – Petanque doppio, quarti di finale (maschile)

13.30 BOCCE – Petanque doppio, quarti di finale (femminile)

14.00 BOCCE – Volo tiro di precisione, semifinali (maschile)

14.00 BOCCE – Raffa, finale per l’oro (maschile)

14.00 BOCCE – Raffa, finale per l’oro (femminile)

15.00 BOCCE – Volo tiro di precisione, semifinali (femminile)

15.00 CICLISMO SU STRADA – Cronometro (maschile)

16.00 BOXE – Finali (maschili, tutte le categorie)

16.00 BEACH VOLLEY – Finale per il bronzo (maschile)

16.00 BEACH VOLLEY – Finale per il bronzo (femminile)

16.00 TAEKWONDO – 68kg, semifinali (maschile)

16.00 TAEKWONDO – +67kg, semifinali (maschile)

16.00 VOLLEY – Finale per il bronzo (maschile)

16.00 BOCCE – Volo tiro di precisione, finale per il bronzo (maschile)

16.00 BOCCE – Petanque doppio, semifinali (maschile)

16.00 BOCCE – Petanque doppio, semifinali (femminile)

16.30 BOCCE – Volo tiro di precisione, finale per il bronzo (femminile)

17.00 BOCCE – Volo tiro di precisione, finale per l’oro (maschile)

17.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, Finali per le medaglie (maschile)

17.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, Finali per le medaglie (femminile)

17.00 BEACH VOLLEY – Finale per l’oro (maschile)

17.00 BEACH VOLLEY – Finale per l’oro (femminile)

17.00 PALLAMANO – Finale per il bronzo (femminile)

17.30 BOCCE – Volo tiro di precisione, finale per l’oro (femminile)

17.30 BOCCE – Petanque doppio, finale per il bronzo (maschile)

17.30 BOCCE – Petanque doppio, finale per il bronzo (femminile)

17.30 PALLANUOTO – Finale per il bronzo (femminile)

18.00 TAEKWONDO – 68kg, Finale (maschile)

18.00 TAEKWONDO – +67kg, Finale (maschile)

18.00 VOLLEY – Finale per il bronzo (femminile)

19.00 BOCCE – Petanque doppio, finale per l’oro (femminile)

19.00 BOCCE – Petanque doppio, finale per l’oro (maschile)

19.00 PALLAMANO – Finale per l’oro (femminile)

19.00 PALLANUOTO – Finale per l’oro (femminile)

19.30 ATLETICA – Tiro del giavellotto, Finale (maschile)

19.45 ATLETICA – 400m ostacoli, Finale (femminile)

19.55 ATLETICA – Salto in lungo, Finale (maschile)

20.00 ATLETICA – 800m, Finale (maschile)

20.15 ATLETICA – 110m ostacoli, Finale (maschile)

20.25 ATLETICA – 1500m, Finale

20.40 ATLETICA – 4x100m, Finale (maschile)

20.55 ATLETICA – 4x100m, Finale (femminile)

21.10 ATLETICA – 4x400m, Finale (maschile)

21.25 ATLETICA – 4x400m, Finale (femminile)

DOMENICA 1° LUGLIO:

10.00 PALLAMANO – Finale per il bronzo (maschile)

10.00 PALLANUOTO – Finale per il bronzo (maschile)

10.00 VOLLEY – Finale per l’oro (femminile)

12.00 VOLLEY – Finale per l’oro (maschile)

12.00 PALLANUOTO – Finale per l’oro (maschile)

12.00 PALLAMANO – Finale per l’oro (maschile)

21.00 CERIMONIA DI CHIUSURA