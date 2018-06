Calcio, Mondiali Russia 2018: Panama ai raggi X. Los Canaleros vogliono lasciare il segno alla prima partecipazione

Ai Mondiali 2018 di calcio Panama farà il suo esordio nella rassegna iridata. Questo stato centroamericano ha compiuto una vera e propria impresa sportiva nelle qualificazioni e ora potrà volare in Russia per competere con le migliori nazioni del mondo. Los Canaleros hanno chiuso al terzo posto il girone della CONCACAF, ottenendo così il pass diretto per i Mondiali. Questo incredibile traguardo è arrivato grazie alla vittoria per 2-1 con la Costa Rica nell’ultima partita, che ha comportato anche la clamorosa eliminazione degli Stati Uniti. La squadra guidata dall’esperto tecnico Hernán Gómez cercherà quindi di lasciare un segno al primo Mondiale della propria storia.

Rosa: non sono presenti giocatori di livello internazionale, ma tanti calciatori di grande esperienza in tutti i reparti. Troviamo ad esempio il portiere 36enne Penedo, che gioca nella Dinamo Bucarest e i 37ennei Felipe Baloy, difensore e capitano, e Blas Pérez, punta centrale, che dopo aver girato tutta l’America giocano entrambi nel Municipal in Guatamela.

Convocati:

Portieri: José Calderón (UD Universitario), Jaime Penedo (Dinamo Bucarest), Alex Rodríguez (San Francisco FC)

Difensori: Felipe Baloy (CSD Municipal), Harold Cummings (San Jose Earthquakes), Éric Davis (Dunajska Streda), Fidel Escobar (New York Red Bulls), Adolfo Machado (Houston Dynamo), Michael Murillo (New York Red Bulls), Luis Ovalle (CD Olimpia), Román Torres (Seattle Sounders)

Centrocampisti: Yoel Bárcenas (Cafetaleros de Tapachula), Armando Cooper (Universidad de Chile), Aníbal Godoy (San Jose Earthquakes), Gabriel Gómez (Atlético Bucaramanga), Valentin Pimentel (CD Plaza Amador), Alberto Quintero (Universidad de Deportes), José Luis Rodríguez (KAA Gent)

Attaccanti: Abdiel Arroyo (Alajuelense), Ismael Díaz (Deportivo La Coruna), Blas Pérez (CSD Municipal), Luis Tejada (Sport Boys Callao), Gabriel Torres (Huachipato)

Ct: Hernán Darío Gómez

Capitano: Felipe Baloy

Stella: Blas Pérez con 115 presenze e 40 gol in Nazionale può lasciare il segno in questo Mondiale. Un attaccante di grande esperienza e con il fiuto del gol, che ha realizzato undici reti nelle ultime quattro fasi di qualificazioni.

Obiettivo: Panama si trova nel Gruppo G con Belgio, Inghilterra e Tunisia. Il passaggio del girone sembra un’impresa impossibile per Los Canaleros, che avranno l’obiettivo di realizzare almeno un punto nelle tre partite giocate.

