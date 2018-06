Calcio, Mondiali 2018: la Polonia di Lewandowski contro il Senegal di Mané. Sfida tra i napoletani Milik, Zielinski e Koulibaly

Due outsider a confronto per un posto al sole. L’avventura della Polonia e del Senegal avrà inizio domani, martedì 19 giugno, quando alle ore 17.00 le due compagini si sfideranno nello Spartak Stadium per la prima partita del gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio in Russia.

La Polonia, guidata dal ct Adam Nawalka, dispone di un gruppo di notevole spessore e da diversi anni ormai è tornata ai fasti di un tempo, quando poteva giocarsela ad armi pari con ogni avversario. Una compagine solida in ogni reparto, che dispone di una difesa granitica e rocciosa e di un attacco esplosivo, in cui spicca il senso del gol di Robert Lewandowski, bomber del Bayern Monaco.

Ma il Senegal, dal canto suo, è avversario coriaceo e imprevedibile. La qualità di Kouyaté in mediana sarà il valore aggiunto in termini di esperienza ad un gruppo che affida le sue sorti alle giocate di Sadio Mané, fenomenale attaccante del Liverpool e autore del gol della speranza per i Reds nell’ultima finale di Champions League.

Il match sarà anche una sfida nella sfida tra “napoletani”, con Milik e Zielinski da un lato e Koulibaly dall’altro, impegnati con le rispettive Nazionali prima di rituffarsi nell’avventura partenopea con Ancelotti alla guida.

Il ct Nawalka si affiderà al 4-4-2 con lo juventino Szczesny tra i pali, i due centrali Glik (ex capitano del Torino) e Pazdan e i due esterni Piszczek e Bereszynski. In mediana agiranno il talentuoso Krychowiak e Zielinski, mentre sulle fasce ci sarà spazio per Blaszczykowski e Grosicki. L’attacco, infine, sarà affidato alla coppia atomica composta da Lewandowski e Milik.

Il ct senegalese Aliou Cissé, invece, punterà sul 4-3-3 con K.N’Diaye tra i pali e il quartetto difensivo composto da Wagué, Koulibaly, Mbodj e Sabaly. A centrocampo agiranno Gueye, Kouyaté e P.N’Diaye, mentre il tridente offensivo sarà composto da M.Niang, Sow e Mané. Entrambe le squadre avranno ben pochi margini di errore, perché Colombia e Giappone, le due avversarie del girone, sono attrezzate per far bene e giocarsi fino in fondo il passaggio del turno. Vietato sbagliare, dunque, in un match che promette emozioni e spettacolo.











mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Media Pictures / Shutterstock.com