Calcio, Mondiali 2018: la Francia sfida Eriksen e compagni per blindare il primo posto, Danimarca al bivio decisivo

Un punto a testa per raggiungere a braccetto l’obiettivo. Ma le insidie sono dietro l’angolo e tutto può ancora succedere per Francia e Danimarca, impegnate domani, martedì 26 giugno, nell’ultima partita del gruppo C dei Mondiali 2018 in Russia. Alle ore 16.00 allo stadio Luzniki di Mosca le due compagini, che occupano rispettivamente il primo e il secondo posto nel girone, hanno tutto l’interesse a giocare a viso aperto per raggiungere il primo traguardo del loro percorso.

La Francia non ha brillato finora, ma ha conseguito due vittorie ed è già matematicamente agli ottavi. La Danimarca, dal canto suo, tallona i transalpini a due punti di distanza e può legittimamente puntare ancora al primo posto, ma un’eventuale sconfitta rischierebbe di compromettere il cammino degli scandinavi.

Se l’Australia dovesse battere il Perù con due gol di scarto, infatti, aggancerebbe la Danimarca in classifica, escludendola dagli ottavi. Un pareggio, pertanto, potrebbe accontentare sia i danesi sia i francesi, ma la Danimarca in cuor suo spera ancora di portare a casa un primo posto che garantirebbe un cammino più agevole nella fase ad eliminazione diretta.

Age Hareide, ct danese, schiererà i suoi col 4-2-3-1 con Schmeichel tra i pali, Christensen e Kjaer al centro della difesa, Stryger e Dalsgaard sulle corsie esterne. Delaney e Schone agiranno in mediana, mentre Sisto e Braithwate affiancheranno Eriksen, fuoriclasse del Tottenham, alle spalle della punta centrale Jorgensen.

Deschamps, ct della Francia, si affiderà invece al 4-3-3 con Varane e Umtiti davanti a Lloris e con i due esterni Pavard e Hernandez. Kanté e Pogba formeranno lo schermo a centrocampo per lasciare ampio raggio d’azione a Mbappé, Griezmann e Matuidi, che si muoveranno alle spalle della punta centrale Giroud.

Un match ricco di spunti interessanti, in cui l’ombra del “biscotto” dovrebbe essere scongiurata dalla voglia di vincere di entrambe le squadre. Eriksen proverà a giocare un brutto tiro a Lloris, suo compagno di squadra al Tottenham, ma la Francia dispone di talento in abbondanza e tenterà di issarsi a punteggio pieno in testa al girone per dare linfa a un sogno tutt’altro che irrealizzabile.











Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com