Calcio, Mondiali 2018: insidia Tunisia per l’Inghilterra, Kane e Alli sfidano le Aquile di Cartagine

Ostacolo Tunisia per l’Inghilterra, all’esordio nel gruppo G della fase ai gironi dei Mondiali 2018 in Russia. I Leoni inglesi proveranno a ruggire domani, lunedì 18 giugno, alle ore 20.00 nella Volgograd Arena contro la compagine africana, che ha tutta l’intenzione di guastare la festa agli inglesi in un raggruppamento che include anche il Panama e l’insidioso Belgio.

La Tunisia, guidata dal ct Maaloul, non dispone di atleti di assoluto valore in ambito internazionale e il solo Khazri, attaccante del Rennes, appare in grado di creare grattacapi alla difesa inglese. Ma la solidità della compagine africana potrebbe davvero fare la differenza in un’edizione dei Mondiali in cui finora la fame di vittorie sembra prevalere sui valori tecnici delle squadre.

L’Inghilterra, dal canto suo, è approdata in Russia con un gruppo giovane e ricco di talento, in cui spiccano il bomber Harry Kane, definito di recente il calciatore più costoso del mondo, e i due trequartisti Dele Alli e Raheem Sterling, due autentiche schegge impazzite che proveranno a mandare in tilt la retroguardia tunisina e a regalare ai britannici i primi tre punti nello scenario della Volgograd Arena.

Maaloul si affiderà al 4-2-3-1 con Mathlouthi tra i pali, Meriah e Ben Youssef al centro della difesa, Nagguez e Maaloul sulle corsie laterali. In mediana ci saranno Sassi e Ben Amor, mentre Badri, Khaoui e Sliti saranno i tre trequartisti alle spalle della punta centrale Khazri.

Il ct inglese Southgate, invece, farà affidamento sul 3-4-2-1 con Pickford tra i pali, Walker, Stones e Cahill al centro della difesa, Trippier e Young sulle fasce e i due mediani Henderson e Dier. La punta centrale Kane, infine, sarà supportata dai due trequartisti Alli e Sterling, un attacco fenomenale per provare a scardinare la difesa della Tunisia ed evitare rischi in ottica passaggio del turno. Gli africani, però, non staranno di certo a guardare, consapevoli che le propre chance di andare avanti nel torneo dipendono soprattutto da questa partita.











mauro.deriso@oasport.it

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com