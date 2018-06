Calcio, Marco Van Basten: “L’Italia? Che pena contro la Svezia! La Juventus vince solo in Italia”

Marco Van Basten dimostra di pungere come quando giocava ed era l’incubo delle difese avversarie. L’ex attaccante del Milan, adesso Chief Officer for Technical Development per la FIFA, ha espresso delle valutazioni sul nostro calcio ed i giudizi non sono affatto positivi.

Spettatore dell’amichevole di Torino tra Italia ed Olanda, le due grandi escluse della rassegna mondiale in corso di svolgimento in Russia, Van Basten non ha risparmiato critiche, intervistato dalla Gazzetta dello Sport: “L’Italia è una squadra piena di difficoltà, proprio come la mia Olanda. Sono entrambe rimaste fuori, solo che a voi fa più male. Siete come il Brasile e la Germania, avete vinto quattro Mondiali e vivete il calcio come una religione. Contro la Svezia, che pena! Ho visto davvero poche idee in campo“.

Per l’olandese, la causa è solo una: mancanza di talenti: “Non so se ci sono giovani in grado di cambiare le cose. Al momento vedo che vi mancano quei 3 o 4 grandi campioni che prima avevate. E’ rimasto solo Buffon, che però è un portiere. Anche nel caso aveste un grande difensore, a quel punto vi servirebbero centrocampisti e attaccanti. Quelli che danno qualità e fanno girare la squadra non ci sono più, proprio come nella mia Olanda“.

E sulla Juventus, l’ultima stoccata: “Organizzata, forte e in continua crescita, investe e resta ad alto livello. Però c’è una differenza con il mio Milan: noi dominavamo in Europa e nel mondo, oggi quel ruolo è del Real. La Juve è una squadra d’élite, ma solo in Italia”.













Foto: Kivnl / Shutterstock.com